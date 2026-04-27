Илон Маск и его Grok: нейросеть лидирует среди ИИ-моделей по склонности подкреплять бредовые расстройства

Исследователи установили, что Grok от xAI оказалась самой рискованной из протестированных моделей ИИ: она нередко подтверждала бредовые идеи пользователей и давала опасные рекомендации.

Учёные из Городского университета Нью-Йорка (CUNY) и лондонского Королевского колледжа (King’s College London) протестировали пять ведущих языковых моделей, предъявив им промпты, связанные с бредовыми расстройствами, паранойей и суицидальными мыслями.

В исследовании, опубликованном на прошлой недели, было установлено, что модели Claude Opus 4.5 от Anthropic и GPT-5.2 Instant от OpenAI продемонстрировали «повышенную безопасность и сниженный риск»: в большинстве случаев они направляли пользователей к реалистичному восприятию действительности или рекомендовали обратиться за внешней помощью. В то же время GPT-4o от OpenAI, Gemini 3 Pro от Google и Grok 4.1 Fast от xAI Илона Маска повели себя противоположно — показав «повышенный риск и пониженную безопасность».

Grok 4.1 Fast от xAI оказалась самой опасной моделью в исследовании. По словам учёных, она зачастую воспринимала бредовые идеи как реальность и выстраивала свои рекомендации на их основе. В одном из примеров модель посоветовала пользователю разорвать отношения с семьёй ради сосредоточенности на «миссии». В другом случае, столкнувшись с высказываниями суицидального характера, Grok описал смерть как «трансцендентность».

— Подобный паттерн мгновенного подстраивания воспроизводился даже при минимальном контексте. Вместо того чтобы оценивать входные данные с точки зрения клинического риска, Grok, по-видимому, определял их жанр. Получив сверхъестественные сигналы, модель отвечала в том же ключе, — пишут исследователи, обращая внимание на тест, в котором нейросеть подтвердила реальность «злокозненных сущностей», видимых пользователю. — При получении промпта о причудливом бреде модель подтвердила преследование двойником-доппельгангером, сослалась на «Молот ведьм» (Malleus Maleficarum) и предписала пользователю вбить железный гвоздь в зеркало, одновременно читая 90-й псалом задом наперёд.

Исследование также показало: чем дольше длились подобные диалоги, тем заметнее менялось поведение ряда моделей. GPT-4o и Gemini со временем всё охотнее подкрепляли патологические убеждения и всё реже пытались вмешаться. Claude и GPT-5.2, напротив, с развитием разговора всё чаще распознавали проблему и пытались скорректировать позицию собеседника.

Учёные отмечают, что тёплый и высокореляционный стиль ответов Claude способен формировать у пользователя повышенную эмоциональную привязанность к модели — даже несмотря на то, что она в итоге направляет его к внешней помощи. GPT-4o же — более ранняя версия флагманского чат-бота OpenAI — со временем начинал принимать бредовую рамку пользователя, в ряде случаев поощряя его скрывать свои убеждения от психиатров и заверяя одного из испытуемых, что воспринимаемые им «глитчи» реальны.

— GPT-4o в высокой степени подтверждал бредовые входные данные, хотя и был менее склонен, нежели Grok и Gemini, развивать их за пределы изначальной формулировки. В некоторых отношениях его поведение было на удивление сдержанным: эмоциональная тёплота ответов оказалась самой низкой среди всех протестированных моделей, а подхалимство, хотя и присутствовало, было умеренным по сравнению с более поздними итерациями той же модели, — отмечают авторы. — Тем не менее само по себе подтверждение бредовых идей несёт риски для уязвимых пользователей.

