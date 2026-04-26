Теория заговора об НЛО и пропавших учёных перекинулась из интернета в Белый дом

Утверждение о зловещем заговоре привлекло внимание законодателей и президента — но действительно ли исчезновения и смерти связаны?

Действительно ли исчезновения или гибель по меньшей мере 11 американских учёных, каждый из которых предположительно связан с космическими, оборонными или ядерными исследованиями, объединены зловещим заговором — с участием Китая или иных государственных врагов, а может быть, с привлечением НЛО?

Теория заговора , утверждающая именно это, в последние недели прокатилась по значительной части населения США, стремительно перекинувшись из интернета в правые СМИ, а оттуда — в мейнстримную прессу, спровоцировав расследование Конгресса и вопросы от Дональда Трампа.

Может ли столь невероятная теория содержать хотя бы крупицу правды? Или законодатели, ФБР, Белый дом, бесчисленные блогеры и подкастеры, а также американские СМИ просто потакают очередной кликбейтной теории заговора в эпоху, ими изобилующую?

Как и все хорошие теории заговора, загадочная история внезапного потока пропавших или погибших американских учёных разбирается с трудом. И ответы на эту головоломку, вероятно, кроются не в самой теории заговора, а в том, что она представляет в эпоху ИИ-хлама и дезинформации в соцсетях. Особенно когда каждая крупинка конспирологической связи лишь разжигает аппетит к следующей и никогда не насыщает.

27 февраля отставной генерал-майор ВВС США Уильям «Нил» Маккасленд, 68 лет, вышел из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико, где-то между 10 и 11 часами утра. Телефон и очки остались дома, он взял свой револьвер калибра .38 и, как полагают, ушёл пешком. Жена обнаружила его отсутствие вскоре после полудня. В тот же день шериф округа Бернальо объявил серебряную тревогу — бюллетень о пропаже пожилого человека.

С тех пор о Маккасленде нет ни слуху ни духу. Но как бывший командир исследовательского центра и лаборатории Филлипса на авиабазе Киртленд, специализирующихся на космических аппаратах и технологиях направленной энергии, его исчезновение подняло брови — в том числе в уфологическом сообществе.

Лейтенант Кайл Вудс из шерифского офиса округа Бернальо заявил журналистам, что «ничего не исключено, — поэтому мы расследуем каждую возможную связь, какую только можем».

Вудс добавил:

— Я понимаю, что есть сообщество, готовое нырнуть в кроличью нору НЛО. У меня нет инструментов для этого, поэтому эти теории приходится отложить, пока мы не найдём что-то на них указывающее. Мы можем опираться только на факты.

Но фактов было мало. И в этот вакуум хлынули другие истории о пропавших или погибших учёных — часто с реальной или мнимой связью с национальной безопасностью или космической деятельностью.

В итоге были зафиксированы сообщения по меньшей мере о 10 пропавших или погибших учёных. Среди них — Майкл Дэвид Хикс, учёный, работавший в Лаборатории реактивного движения NASA с 1998 по 2022 год и изучавший околоземные астероиды и кометы. Он скончался от неизвестных причин в возрасте 59 лет в 2023 году.

Ещё одна учёная, Моника Реза, пропала в июне прошлого года. Она занимала должность директора группы обработки материалов в лаборатории NASA. Она отправилась в поход по национальному лесу Анджелес в сопровождении спутника. В полицейском отчёте указано, что 60-летняя Реза находилась примерно в 10 метрах позади подруги, когда исчезла. Её тело так и не нашли.

В список попали и другие: астрофизик Карл Гриллмейр, застреленный на крыльце собственного дома; физик из МТИ Нуну Лорейру, убитый бывшим однокурсником; Джеймс Томас, химик-биолог фармацевтической компании Novartis, пропавший в декабре. Его останки были обнаружены в Массачусетсе в марте.

Ещё одно имя — Эми Эскридж, исследовательница из Алабамы, утверждавшая, что занимается «исследованиями модификации гравитации». Эскридж покончила с собой в 2022 году. Но на прошлой неделе Фрэнк Милбёрн, называющий себя бывшим британским разведчиком, рассказал NewsNation, что Эскридж просила его не верить никаким сообщениям о том, что она покончила с собой, если она окажется мертва.

— Если вы увидите любое сообщение о том, что я убила себя, — это определённо не так. Если вы увидите любое сообщение о том, что я передозировала себя, — это определённо не так. Если вы увидите любое сообщение о том, что я убила кого-то ещё, — это определённо не так, — написала Эскридж, по словам Милбёрна.

Эти истории публиковались с одышкой в социальных сетях, но и правыми изданиями. Трампа самого спросили об этой истории, и он пообещал разобраться. Вскоре республиканские законодатели присоединились к дискуссии и потребовали в письме, чтобы ФБР, Министерство энергетики, NASA и другие ведомства расследовали «возможную зловещую связь» в исчезновениях.

— Эти сообщения утверждают, что по меньшей мере 10 человек, имевших «связь с ядерными секретами или ракетными технологиями США», «погибли или таинственным образом исчезли в последние годы», — написали на прошлой неделе республиканец из Кентукки Джеймс Комер и Эрик Бёрлиссон из Миссури в письме в несколько правоохранительных органов, требуя действий.

— Если эти сообщения верны, гибель и исчезновения могут представлять серьёзную угрозу национальной безопасности США и американскому персоналу, имеющему доступ к научным секретам, — добавили они, ссылаясь на двух дополнительных работников, связанных с Лос-Аламосской национальной лабораторией, которые погибли или пропали.

В письме министру обороны Питу Хегсету они указали, что Реза и Маккасленд могли иметь «тесную профессиональную связь».

Затем, на прошлой неделе, уфолог Дэвид Уилкок, 53 года, застрелился возле своего дома в округе Боулдер, штат Колорадо. Конгрессмен от Теннесси Тим Бёрчетт отреагировал на пост в соцсетях о смерти Уилкока, написав: «Некрасиво». Бёрчетт сказал Daily Mail: «Я просто не думаю, что всё это может быть просто совпадением».

Но есть ли здесь что-то помимо совпадения — что 11 человек из более чем 2 миллионов научных работников в США, или примерно 700 тысяч имеющих допуск к секретной аэрокосмической и ядерной информации, могут так или иначе отправиться в поход и исчезнуть? Или, возможно, решить свести счёты с жизнью — особенно если страдали психическим заболеванием или параноидальными бредовыми идеями? Или стать жертвами убийства?

Эксперты говорят, что именно наблюдатели — мы — выбираем устанавливать связи там, где на самом деле их нет.

Последний всплеск страхов перед инопланетной/ядерной загадкой, говорит Грег Эгигиан, профессор истории и биоэтики Университета штата Пенсильвания и автор книги «После того, как прилетали тарелки», отличается от паники вокруг дронов в Нью-Джерси в конце 2024 года.

— Это одна из тех вещей, которые сплетаются с другими видами тревог и теорий заговора о науке и медицине, циркулирующими с начала ковида, — говорит Эгигиан. — Они аккуратно встраиваются в многолетнюю идею о том, что НЛО замечают вблизи ядерных объектов, а некоторые из этих объектов могут маскировать проекты, связанные с НЛО.

Всё это, добавляет он, сходится в одну точку: «поэтому, когда люди хотят соединить эти точки, всё легко вписывается в идеальную нишу уфологического лора — потому что здесь все элементы, которые всегда были: военные, государственные секреты, ядерные объекты и технологии, и страх перед исчезнувшими людьми. Что это? Их похищают? Устраняют, потому что они слишком много знают? Семена этого были посеяны десятилетия назад».

Загадка — или её отсутствие — появляется в момент повышенной тревоги за национальную безопасность, которая часто сопровождается ростом сообщений о наблюдениях НЛО или похищении пришельцами со стороны людей или институтов, заинтересованных в продвижении богато воображаемых теорий, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Подкастер Джо Роган, одна из самых влиятельных фигур в американских СМИ, недавно предположил — не слишком-то помогая делу, — что исчезновения могут быть связаны с «технологией плазмы, чёрт знает, что это такое».

Именно жена Маккасленда, Сьюзан Маккасленд Уилкерсон, является лучшим разоблачителем любой загадки, связанной с работой мужа, поясняя, что у него когда-то был доступ к секретной информации, но он вышел в отставку почти 13 лет назад.

С ироничным юмором, которым она пыталась разрядить начинавшие прорастать вокруг мужа теории заговора, она с подъязыком нацелилась на тех, кто хотел верить в нечто зловещее.

— Маловероятно, что его похитили, чтобы вытянуть из него крайне устаревшие секреты, — написала она в марте, ещё до того, как теория слишком широко распространилась. Она заявила, что его прошлая связь с Томом ДеЛонге, бывшим вокалистом Blink-182 и фигурой в движении за раскрытие информации об НЛО/НЯФ (неопознанных явных феноменах), «не является поводом для его похищения».

Она также заявила, что у её мужа не было «никаких особых знаний о телах инопланетян и обломках крушения в Розуэлле».

Никаких следов мужа обнаружено не было, сказала она, поэтому «возможно, лучшая гипотеза — что пришельцы телепортировали его на материнский корабль. Впрочем, сообщений о наблюдении материнского корабля, парящего над горами Сандия, не поступало».

Ключевые фигуры:

Уильям «Нил» Маккасленд — реальное лицо, отставной генерал-майор ВВС. Действительно командовал исследовательским центром Филлипса на авиабазе Киртленд — одном из самых засекреченных объектов США. Его исчезновение — факт, подтверждённый полицией.

— реальное лицо, отставной генерал-майор ВВС. Действительно командовал исследовательским центром Филлипса на авиабазе Киртленд — одном из самых засекреченных объектов США. Его исчезновение — факт, подтверждённый полицией. Том ДеЛонге — бывший гитарист и вокалист Blink-182, основатель организации To the Stars Academy of Arts & Science, продвигающей раскрытие информации об НЛО. Известен своими заявлениями о том, что правительство США хранит обломки инопланетных кораблей.

— бывший гитарист и вокалист Blink-182, основатель организации To the Stars Academy of Arts & Science, продвигающей раскрытие информации об НЛО. Известен своими заявлениями о том, что правительство США хранит обломки инопланетных кораблей. Дэвид Уилкок — уфолог и конспиролог, автор множества книг об НЛО, инопланетянах и тайных правительственных программах. Его самоубийство на фоне этой теории заговора, естественно, только усилило конспирологические настроения.

— уфолог и конспиролог, автор множества книг об НЛО, инопланетянах и тайных правительственных программах. Его самоубийство на фоне этой теории заговора, естественно, только усилило конспирологические настроения. Джо Роган — ведущий подкаста The Joe Rogan Experience, крупнейшего подкаста в мире. Его высказывания имеют колоссальное влияние на общественное мнение.

— ведущий подкаста The Joe Rogan Experience, крупнейшего подкаста в мире. Его высказывания имеют колоссальное влияние на общественное мнение. Тим Бёрчетт — республиканский конгрессмен от Теннесси, один из самых активных сторонников раскрытия информации об НЛО в Конгрессе.

Исторический контекст:

Розуэлл (1947) — крупнейший и самый известный инцидент с предполагаемым НЛО: в пустыне Нью-Мексико якобы потерпел крушение инопланетный аппарат. Правительство утверждает, что это был метеозонд. Дискуссия продолжается до сих пор.

— крупнейший и самый известный инцидент с предполагаемым НЛО: в пустыне Нью-Мексико якобы потерпел крушение инопланетный аппарат. Правительство утверждает, что это был метеозонд. Дискуссия продолжается до сих пор. Паника вокруг дронов в Нью-Джерси (2024) — в конце 2024 года множество жителей Нью-Джерси сообщали о наблюдениях неопознанных дронов крупного размера. Паника распространилась на всю страну. Правительство объяснило явление обычными дронами и самолётами.

Что делает эту теорию заговора привлекательной:

Конвергенция элементов — военные, ядерные технологии, космос, НЛО, тайны — все «классические» ингредиенты в одном месте. Неопровержимость — теорию невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Голодная логика — каждая новая «связь» лишь усиливает аппетит к следующей. AI slop — в эпоху генеративного ИИ создание правдоподобно выглядящей дезинформации стало проще, чем когда-либо.

Статистический контекст:

11 человек из 2+ миллионов учёных — это статистически ничтожная доля. Даже если взять только 700 000 с секретным допуском, вероятность того, что 11 из них погибнут или пропадут в течение нескольких лет, абсолютно нормальна. Люди гибнут, пропадают, кончают с собой — и в любой достаточно большой выборке всегда можно найти «паттерн», если искать его достаточно упорно.

Кому важно прочитать:

Интересующимся медиаграмотностью и критическим мышлением,

Тем, кто следит за уфологической повесткой в США,

Изучающим психологию конспирологического мышления,

Журналистам и исследователям дезинформации.

Для углубления: