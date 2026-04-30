«Дьявол носит Prada 2» — Сиквел? К весне? Какая оригинальность
30.04.2026, 6:50, Культура
Индустрии моды и журналов пережили преображение, но этот глянцевый подражатель воссоединяет старую команду — и перерабатывает старый сюжет — со стилем.
В эти выходные «Дьявол носит Prada 2» станет первым в современной истории фильмом с женским актёрским составом, открывающим летний кассовый сезон, — миссия, которая обычно выпадает на долю супергеройской картинки от Marvel. Первый фильм, впрочем, в конечном счёте собрал почти $200 млн в мировом прокате к тому моменту, как покинул экраны. Если прогнозы и головокружительный темп предпродажи билетов верны, «Prada 2» от 20th Century заработает почти $200 млн только на мировом дебюте. По прогнозам, фильм откроется с $68–75 млн в Северной Америке, тогда как 20th Century и материнская компания Disney придерживаются оценки в $70–75 млн. За рубежом ожидается не менее $100 млн.
Прошло двадцать лет; миры моды и издательского дела изменились, но предпочтения Сатаны в одежде и аксессуарах остались примерно теми же. Пришло время для бодрого и приятного сиквела обожаемой романтической комедии середины 2000-х, действие которой разворачивалось в Манхэттене и следило за приключениями начинающей серьёзной писательницы и круглоглазой инженю Андреа «Энди» Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй. Прямиком из колледжа в одном из штатов-пролётов, она случайно получила работу в легендарном нью-йоркском модном журнале Runway, главным редактором которого была грозная и забавно-фамильная Миранда Пристли — разумеется, в исполнении Мэрил Стрип. В сиквеле Миранда не выглядит ни дня старше, как и Найджел в исполнении Стэнли Туччи, по-прежнему на своём посту в качестве её верного, светского, тайно меланхоличного заместителя.
Итак, Энди вернулась — её уволил какой-то джефф-безосоподобный злодей из престижной качественной газеты, где она получала награды за суперсерьёзные, но скучные статьи. Она не может себе позволить отказаться от мефистофельского предложения стать редактором отдела материалов в Runway, где обнаруживает, что всё очень изменилось. У журнала теперь отнюдь не колоссальные бюджеты прежних лет; его стыдливо дистанцируют от экономики свотшопов; он перемалывается погоней за кликами и глазами в непостоянном цифровом мире, которым правит подростковая аудитория без класса и без вкуса. Миранде приходится делать поджатогубное кивок в сторону позитивности тела и отвержения гетеронормативности на рабочем месте, а новая ассистентка Амари (Симона Эшли) учит её правильному языку. Ей даже приходится летать эконом-классом.
Этот сиквел — весёлая вещь, хотя его подводит загадочно-скучный и бесхимичный роман Энди с заурядным австралийским магнатом недвижимости (теплая роль для Патрика Брэммалла из телевизионного «Колина из бухгалтерии»). Нынешний покорный принц-консорт Миранды — Кеннет Брана, который, как ни странно, является первой скрипкой в струнном квартете. Фильм также преподносит нам немало камео-появлений звёзд-фанатов — обычно это дурной знак, но здесь это провернуто достаточно удачно. Не считая главного камео, того, которое они наверняка пытались заполучить — белого кита камео: Анны Винтур, редактора Vogue, с которой была списана Пристли.
На деле же прерогатива надменности перешла к давней антагонистке Энди — ледяной королеве аспирационного кутюра и бывшей первой ассистентке Миранды Эмили, которая ныне возглавляет Dior, диктует условия и метко замечает, что ультралюксовые бренды для 0,1% неуязвимы для рецессии. Вновь она играется со стилем и множеством отличных реплик — Эмили Блант.
Приятно видеть (большинство) старой команды снова вместе, включая сценаристку Алин Брош Маккенна и режиссёра Дэвида Франкела. (Я стону от ворчливой и туповатой реакции, которую я когда-то имел на первый фильм, — перед тем как пересмотреть его по телевизору и в момент озарения осознать, каким великим он является.) Очень смешно, когда Миранда не помнит ни единого намёка на то, кто такая Энди. Или помнит? Джастин Теру забавен в роли туповато-усмехающегося, но жутковатого плутократа Бенджи — бойфренда Эмили.
Фильм проведёт нас через новые версии ключевых сцен первого фильма: Энди болтает с Найджелем в столовой; Найджель подбирает что-нибудь для неблагодарной Энди — на этот раз для поездки в дом Миранды в Хэмптоне; Энди отправляется в модную Мекку (Милан); Энди в панике копается в закулисных интригах, чтобы защитить Миранду от какой-то злодейской корпоративной попытки захвата. А для знатоков DWP предусмотрен даже выход в свет отвратительного синтетического свитера Энди, который Найджел в своё время счёл таким раздражающим. Это добродушное, бодрящее развлечение. Оно хорошо держится.
Дополнения и примечания:
- «К весне? Революционно» — «A sequel? For spring? Groundbreaking». Это прямая цитата из первого фильма: Миранда Пристли, разглядывая эскизы нарядов, с убийственным сарказмом бросает «Florals? For spring? Groundbreaking» («Цветочки? К весне? Революционно»). Рецензент переиначивает эту фразу, подставляя «сиквел» вместо «цветочков»: тонкий комплимент фильму, обещающий такое же ироничное удовольствие, как в оригинале. В русском дубляже первого фильма фраза была переведена примерно как «Революционно», поэтому я сохранил это слово, чтобы сохранить узнаваемость.
- «Репликат» — в оригинале «knock-off» (подделка, дешёвая копия). С одной стороны, сиквел действительно воспроизводит структуру первого фильма почти покадрово; с другой, в мире высокой моды «knock-off» — это страшное ругательство. «Glossy knock-off» — блестящая подделка, дорого выглядящая копия. Я выбрал слово «репликат», чтобы передать эту двойственность: и копия, и нечто, претендующее на оригинальность.
- «Пролётные штаты» (flyover states) — устойчивое американское выражение для штатов Среднего Запада и Великих равнин, над которыми прибрежная элита пролетает на самолётах, не снисходя до того, чтобы их посетить. В первом фильме Энди прибыла из Огайо — классического flyover state. Эта деталь принципиальна: весь сюжет держится на столкновении провинциальной искренности Энди с циничной манхэттенской искушённостью.
- «Мефистофелевское» предложение — отсылка к сюжету о Фаусте: дьявол предлагает сделку, от которой невозможно отказаться, но цена окажется непомерной. В первом фильме Миранда была Мефистофелем, предлагавшим Энди сделку: душу в обмен на карьеру. Здесь сиквел переворачивает схему: Энди уже взрослая, но предложение всё равно звучит фаустиански. Это не просто журналистский эпитет, а точное попадание в сюжетную архетипику.
- Анна Винтур как «белый кит» — отсылка к «Моби Дику» Мелвилла: капитан Ахав одержимо преследует неуловимого белого кита. Винтур, прототип Миранды Пристли, ни разу публично не участвовала в рекламе ни одного из фильмов (хотя на премьеру первого пришла — в платье Prada, разумеется). Её гипотетическое камео было бы абсолютной сенсацией, но она неизменно ускользает.
- «Носится хорошо» (It’s wearing well) — «To wear well» означает одновременно «хорошо стареть, сохраняться» (о человеке или произведении) и «хорошо носиться» (об одежде). Рецензент этим двойным ударом замыкает текст: сиквел — как добротно скроенный предмет гардероба, не теряющий формы со временем.
- Кеннет Брана и струнный квартет — абсурдистская деталь, которую рецензент подаёт с нарочитым недоумением. Первая скрипка квартета — роль, казалось бы, совершенно неподходящая для «принца-консорта» Миранды Пристли. Вероятно, это сознательный авторский штрих на грани сюрреализма.
- Эмили Блант во вселенной DWP — её персонаж, старшая ассистентка, в первом фильме была комическим антагонистом Энди. То, что сиквел возносит её до главы Dior — не просто карьерная логика, но и реванш: актриса, которая могла остаться в тени, получила одну из лучших ролей в сиквеле.
- Рекомендация: если соберётесь смотреть сиквел, обязательно пересмотрите оригинал непосредственно перед походом в кино. Фильм построен как система рифм и отсылок к сценам двадцатилетней давности, — и половина удовольствия будет как раз в том, чтобы опознавать старые швы на новом костюме.