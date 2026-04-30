«Дьявол носит Prada 2» — Сиквел? К весне? Какая оригинальность

Индустрии моды и журналов пережили преображение, но этот глянцевый подражатель воссоединяет старую команду — и перерабатывает старый сюжет — со стилем.

В эти выходные «Дьявол носит Prada 2» станет первым в современной истории фильмом с женским актёрским составом, открывающим летний кассовый сезон, — миссия, которая обычно выпадает на долю супергеройской картинки от Marvel. Первый фильм, впрочем, в конечном счёте собрал почти $200 млн в мировом прокате к тому моменту, как покинул экраны. Если прогнозы и головокружительный темп предпродажи билетов верны, «Prada 2» от 20th Century заработает почти $200 млн только на мировом дебюте. По прогнозам, фильм откроется с $68–75 млн в Северной Америке, тогда как 20th Century и материнская компания Disney придерживаются оценки в $70–75 млн. За рубежом ожидается не менее $100 млн.

Прошло двадцать лет; миры моды и издательского дела изменились, но предпочтения Сатаны в одежде и аксессуарах остались примерно теми же. Пришло время для бодрого и приятного сиквела обожаемой романтической комедии середины 2000-х, действие которой разворачивалось в Манхэттене и следило за приключениями начинающей серьёзной писательницы и круглоглазой инженю Андреа «Энди» Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй. Прямиком из колледжа в одном из штатов-пролётов, она случайно получила работу в легендарном нью-йоркском модном журнале Runway, главным редактором которого была грозная и забавно-фамильная Миранда Пристли — разумеется, в исполнении Мэрил Стрип. В сиквеле Миранда не выглядит ни дня старше, как и Найджел в исполнении Стэнли Туччи, по-прежнему на своём посту в качестве её верного, светского, тайно меланхоличного заместителя.

Итак, Энди вернулась — её уволил какой-то джефф-безосоподобный злодей из престижной качественной газеты, где она получала награды за суперсерьёзные, но скучные статьи. Она не может себе позволить отказаться от мефистофельского предложения стать редактором отдела материалов в Runway, где обнаруживает, что всё очень изменилось. У журнала теперь отнюдь не колоссальные бюджеты прежних лет; его стыдливо дистанцируют от экономики свотшопов; он перемалывается погоней за кликами и глазами в непостоянном цифровом мире, которым правит подростковая аудитория без класса и без вкуса. Миранде приходится делать поджатогубное кивок в сторону позитивности тела и отвержения гетеронормативности на рабочем месте, а новая ассистентка Амари (Симона Эшли) учит её правильному языку. Ей даже приходится летать эконом-классом.

Этот сиквел — весёлая вещь, хотя его подводит загадочно-скучный и бесхимичный роман Энди с заурядным австралийским магнатом недвижимости (теплая роль для Патрика Брэммалла из телевизионного «Колина из бухгалтерии»). Нынешний покорный принц-консорт Миранды — Кеннет Брана, который, как ни странно, является первой скрипкой в струнном квартете. Фильм также преподносит нам немало камео-появлений звёзд-фанатов — обычно это дурной знак, но здесь это провернуто достаточно удачно. Не считая главного камео, того, которое они наверняка пытались заполучить — белого кита камео: Анны Винтур, редактора Vogue, с которой была списана Пристли.

На деле же прерогатива надменности перешла к давней антагонистке Энди — ледяной королеве аспирационного кутюра и бывшей первой ассистентке Миранды Эмили, которая ныне возглавляет Dior, диктует условия и метко замечает, что ультралюксовые бренды для 0,1% неуязвимы для рецессии. Вновь она играется со стилем и множеством отличных реплик — Эмили Блант.

Приятно видеть (большинство) старой команды снова вместе, включая сценаристку Алин Брош Маккенна и режиссёра Дэвида Франкела. (Я стону от ворчливой и туповатой реакции, которую я когда-то имел на первый фильм, — перед тем как пересмотреть его по телевизору и в момент озарения осознать, каким великим он является.) Очень смешно, когда Миранда не помнит ни единого намёка на то, кто такая Энди. Или помнит? Джастин Теру забавен в роли туповато-усмехающегося, но жутковатого плутократа Бенджи — бойфренда Эмили.

Фильм проведёт нас через новые версии ключевых сцен первого фильма: Энди болтает с Найджелем в столовой; Найджель подбирает что-нибудь для неблагодарной Энди — на этот раз для поездки в дом Миранды в Хэмптоне; Энди отправляется в модную Мекку (Милан); Энди в панике копается в закулисных интригах, чтобы защитить Миранду от какой-то злодейской корпоративной попытки захвата. А для знатоков DWP предусмотрен даже выход в свет отвратительного синтетического свитера Энди, который Найджел в своё время счёл таким раздражающим. Это добродушное, бодрящее развлечение. Оно хорошо держится.

