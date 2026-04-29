Звезда «Американского пирога» Шеннон Элизабет заработала более $1,2 млн на OnlyFans за первую неделю
29.04.2026, 18:14, Общество
Теги: Бизнес, Интернет, Кино, Работа, Телевидение
Поворот Шеннон Элизабет к OnlyFans стартовал как блокбастер.
Генеральный директор Creators Inc. Энди Бахман рассказал, что звезда «Американского пирога» и «Счастливого числа Слевина» «получила семизначную сумму за первую неделю на платформе», а источники СМИ утверждают, что Элизабет преодолела отметку в $1,2 млн за первые семь дней. Страница актрисы на OnlyFans была запущена в четверг, 16 апреля.
Элизабет, которая в начале 2000-х была одной из крупнейших секс-символов Голливуда благодаря роли Нади в фильмах «Американский пирог», рассказала журналу People перед запуском страницы на OnlyFans, что устала от работы в Голливуде, где «другие люди контролируют нарратив и исход моей карьеры».
— Эта новая глава — о том, чтобы это изменить, показать более сексуальную сторону, которую никто не видел, и стать ближе к своим поклонникам, — добавила она. — Я выбираю OnlyFans, потому что это позволяет мне общаться с аудиторией напрямую, создавать на своих условиях и просто быть свободной. Я действительно считаю, что это — будущее.
Менеджер Элизабет Энди Бахман отметил её карьерный поворот в своём заявлении:
— Шеннон всегда была человеком, который искренне наслаждается общением с поклонниками и желает отдавать им, и это позволяет ей делать это более прямым и значимым образом, чем когда-либо прежде. Это мощная модель, и сейчас нет ничего более эффективного для обеспечения такой связи, чем OnlyFans.
Элизабет присоединилась к растущему списку заметных создателей контента на OnlyFans, в который включены Кармен Электра, Bhad Bhabie, Миа Халифа, звезда «Кланы Сопрано» Дреа де Маттео и Софи Рейн. Де Маттео запустила аккаунт на OnlyFans в августе 2025 года и стала вирусной, рассказав, как прибыль, полученная всего за один месяц, позволила ей спасти свой дом от обращения взыскания, в то время как её актёрская карьера высохла.
— Воссоединение с поклонниками через публичные встречи напомнило мне, сколько значила их поддержка на протяжении всей моей карьеры — и как сильно мне не хватало этой энергии, — сказала Элизабет в заявлении Variety до запуска аккаунта. — OnlyFans даёт мне возможность предложить нечто большее — закулисный, неотфильтрованный взгляд на мою жизнь и подлинную связь, которую не позволяет ни одна другая платформа. Здесь я также буду делиться эксклюзивным контентом, который вы просто не найдёте больше нигде. Это не контент, который смотрят издалека. Это для тех, кто всегда был рядом, и я хочу, чтобы они это почувствовали.< Элизабет подчеркнула перед поклонниками, что по-прежнему проживает в Южной Африке и сосредоточена на благотворительной деятельности, которая «по-прежнему невероятно близка моему сердцу. Но сейчас — идеальный момент, чтобы открыть свой мир для поклонников, которые были со мной на протяжении всего этого пути. Я так взволнована». Бахман отметил на фоне новостей об успехе Элизабет, что она планирует благотворительный гала-вечер на июнь в Лас-Вегасе в поддержку своего фонда. Дополнения и примечания:
- Bhad Bhabie — рэп-исполнительница и интернет-персона, настоящее имя Даниэль Бреголи. Изначально получила вирусную известность как «девочка из шоу доктора Фила» (с фразой «Catch me outside, how ’bout that?»). В 2021 году, едва достигнув 18 лет, запустила OnlyFans и, по собственным заявлениям, заработала более $1 млн за первые шесть часов, что стало тогда рекордом платформы.
- OnlyFans как новая экономическая модель для актрис — кейс Шеннон Элизабет особенно показателен на контрасте с историей Дреа де Маттео. Обе — узнаваемые актрисы с пиком славы в прошлом (Элизабет — нулевые, де Маттео — «Клан Сопрано»). Обе столкнулись с тем, что индустрия перестала предоставлять им роли, а платформа прямого монетизирования фанатской базы дала им экономическую независимость. Это часть более широкого тренда: OnlyFans всё чаще позиционируется не как «площадка для порно», а как «инструмент суверенизации творческой карьеры», где creator control — контроль автора над контентом и доходами — центральная ценность.
- $1,2 млн за неделю — для контекста: гонорары Элизабет за роли в пик её славы были, по открытым данным, в диапазоне низких шестизначных сумм за фильм. Здесь она заработала больше, чем иной голливудский гонорар категории «А», за семь дней — без посредников, студий и «людей, контролирующих нарратив». Это не просто таблоидная новость, а симптом структурного сдвига в экономике славы.
- «Я правда считаю, что за этим будущее» — фраза Элизабет звучит шаблонно, но за ней стоит реальный индустриальный тренд: модель OnlyFans, где creator забирает 80% дохода (платформа — 20%), оказывается радикально более выгодной для создателя, чем традиционная голливудская модель, где актёр получает фиксированный гонорар, а студия — всю остаточную прибыль с проката и стримингов.
- Благотворительный фонд — Элизабет с 2001 года активно занимается защитой животных (особенно в Африке), основала организацию Shannon Elizabeth Foundation, занимающуюся сохранением исчезающих видов (в частности, носорогов). Упоминание гала-вечера в Лас-Вегасе — не случайная деталь: она сигнализирует, что OnlyFans-доходы, по крайней мере отчасти, направляются на финансирование её зоозащитной деятельности.
- Шеннон Элизабет и «Американский пирог» — Надя, чешская студентка по обмену, — её самая знаменитая роль, закрепившая за Элизабет статус секс-символа. Однако важно и то, что эта же роль её в значительной степени «зажала» в типаже: после «Пирога» она снималась преимущественно в комедиях схожего толка («Очень страшное кино» и т.д.), а затем её карьера пошла на спад. В этом смысле её заявление об «изменении нарратива» имеет двойной смысл: она не только берёт под контроль доходы, но и переписывает образ, который ей навязала индустрия.
- Рекомендация: тема «OnlyFans как альтернативная экономическая модель для актрис» заслуживает более широкого взгляда. Помимо данной статьи, интересно проследить траектории других знаменитостей на платформе — особенно тех, кто приходит туда не из порноиндустрии, а из «традиционного» шоу-бизнеса. Это часть более масштабного явления «децентрализации славы»: платформы типа Substack, Patreon и OnlyFans дают возможность монетизировать аудиторию напрямую, минуя gatekeepers индустрий. Для актрис, чей «срок годности» в Голливуде исторически короче, чем у актёров-мужчин, это вдвойне значимый экономический инструмент.