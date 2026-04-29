Звезда «Американского пирога» Шеннон Элизабет заработала более $1,2 млн на OnlyFans за первую неделю

Поворот Шеннон Элизабет к OnlyFans стартовал как блокбастер.

Генеральный директор Creators Inc. Энди Бахман рассказал, что звезда «Американского пирога» и «Счастливого числа Слевина» «получила семизначную сумму за первую неделю на платформе», а источники СМИ утверждают, что Элизабет преодолела отметку в $1,2 млн за первые семь дней. Страница актрисы на OnlyFans была запущена в четверг, 16 апреля.

Элизабет, которая в начале 2000-х была одной из крупнейших секс-символов Голливуда благодаря роли Нади в фильмах «Американский пирог», рассказала журналу People перед запуском страницы на OnlyFans, что устала от работы в Голливуде, где «другие люди контролируют нарратив и исход моей карьеры».

— Эта новая глава — о том, чтобы это изменить, показать более сексуальную сторону, которую никто не видел, и стать ближе к своим поклонникам, — добавила она. — Я выбираю OnlyFans, потому что это позволяет мне общаться с аудиторией напрямую, создавать на своих условиях и просто быть свободной. Я действительно считаю, что это — будущее.

Менеджер Элизабет Энди Бахман отметил её карьерный поворот в своём заявлении:

— Шеннон всегда была человеком, который искренне наслаждается общением с поклонниками и желает отдавать им, и это позволяет ей делать это более прямым и значимым образом, чем когда-либо прежде. Это мощная модель, и сейчас нет ничего более эффективного для обеспечения такой связи, чем OnlyFans.

Элизабет присоединилась к растущему списку заметных создателей контента на OnlyFans, в который включены Кармен Электра, Bhad Bhabie, Миа Халифа, звезда «Кланы Сопрано» Дреа де Маттео и Софи Рейн. Де Маттео запустила аккаунт на OnlyFans в августе 2025 года и стала вирусной, рассказав, как прибыль, полученная всего за один месяц, позволила ей спасти свой дом от обращения взыскания, в то время как её актёрская карьера высохла.

— Воссоединение с поклонниками через публичные встречи напомнило мне, сколько значила их поддержка на протяжении всей моей карьеры — и как сильно мне не хватало этой энергии, — сказала Элизабет в заявлении Variety до запуска аккаунта. — OnlyFans даёт мне возможность предложить нечто большее — закулисный, неотфильтрованный взгляд на мою жизнь и подлинную связь, которую не позволяет ни одна другая платформа. Здесь я также буду делиться эксклюзивным контентом, который вы просто не найдёте больше нигде. Это не контент, который смотрят издалека. Это для тех, кто всегда был рядом, и я хочу, чтобы они это почувствовали. Элизабет подчеркнула перед поклонниками, что по-прежнему проживает в Южной Африке и сосредоточена на благотворительной деятельности, которая «по-прежнему невероятно близка моему сердцу. Но сейчас — идеальный момент, чтобы открыть свой мир для поклонников, которые были со мной на протяжении всего этого пути. Я так взволнована». Бахман отметил на фоне новостей об успехе Элизабет, что она планирует благотворительный гала-вечер на июнь в Лас-Вегасе в поддержку своего фонда.