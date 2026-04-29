Мёртвый интернет? Треть новых сайтов создана ИИ

Исследование под руководством Стэнфордского университета квантифицировало то, что все и так подозревали, — но результаты оказались не совсем такими, как ожидали.

Новое исследование называет цифру того, какая часть интернета сейчас создана ИИ — 35%. Именно такова доля вновь опубликованных веб-сайтов, классифицированных как сгенерированные или созданные при содействии ИИ к середине 2025 года, согласно данным исследования Стэнфордского университета, Имперского колледжа Лондона и Интернет-архива. До запуска ChatGPT в ноябре 2022 года эта доля составляла фактически ноль.

— Масштаб и скорость, с которой ИИ захватил интернет, поражают, — говорит Йонаш Долежал, исследователь Имперского колледжа Лондона и соавтор работы, в интервью 404 Media. — После десятилетий, в течение которых люди формировали интернет, значительная его часть стала определяться ИИ всего за три года.

Исследование под названием «Влияние ИИ-генерированного текста на интернет» опиралось на 33-месячную выборку снимков веб-страниц из Wayback Machine Интернет-архива и использовало ИИ-детектор текста Pangram v3 для классификации каждой страницы.

Исследователи проверили шесть гипотез о том, что контент ИИ делает с интернетом. Только две из них выдержали проверку данными.

Первая: мы превращаемся в орду тупых NPC, действующих одинаково… Или, выражаясь научным языком, — интернет становится семантически менее разнообразным.

ИИ-сгенерированные сайты демонстрировали показатели попарного семантического сходства на 33% выше, чем написанные человеком. Одни и те же идеи продолжают выражаться почти одинаковым образом.

В работе высказывается предположение, что онлайн-окно Овертона может сужаться — не цензурой и не скоординированными кампаниями, а потому, что языковые модели оптимизируются на выдачу текстов, близких к их тренировочному распределению.

Вторая: интернет становится агрессивно жизнерадостным.

ИИ-контент демонстрировал показатели позитивной тональности на 107% выше, чем человеческий. Исследователи связывают это с задокументированной склонностью языковых моделей к лести — обученные на сигналах человеческого одобрения, они производят текст, ощущающийся отфильтрованным, лишённым трений и неустанно оптимистичным.

Интернет, затопленный жизнерадостным, гомогенизированным контентом, может маргинализировать человеческое инакомыслие в массовом масштабе — без того, чтобы кто-либо дёргал за рычаг.

Несмотря на widespread общественное убеждение, исследование не обнаружило статистически значимых доказательств того, что ИИ-контент снижает фактическую точность интернета. Исследователи не выявили значимой корреляции между распространённостью ИИ и частотой фактических ошибок.

Гипотеза о стилистической монокультуре — что ИИ «разглаживает» индивидуальные голоса в единый обобщённый регистр — являлась убеждением, которое респонденты разделяли наиболее прочно (83% согласились). Данные этого не подтвердили. Посимвольный анализ не выявил статистически значимого роста стилистической однородности, связанного с распространённостью ИИ.

Ставки выходят за рамки качества дискурса. При 35% распространённости ИИ теоретический риск коллапса модели — когда будущие модели деградируют после обучения на ИИ-генерированных данных — переходит из области академической обеспокоенности в эмпирическую реальность. Будущие базовые модели, обучаемые на современных веб-скрапах, неизбежно поглотят данные, которые в значительной мере сгенерированы ИИ и измеримо менее семантически разнообразны.

Команда теперь работает с Интернет-архивом над превращением исследования в непрерывный инструмент монитинга в реальном времени, отслеживающий долю ИИ в интернете не как разовый снимок, а на постоянной основе.

Параллельно с исследованием в США был проведён опрос, показавший, что большинство американцев уже верят во все шесть негативных гипотез — включая те, которые данные не подтверждают. Респонденты, редко пользующиеся ИИ, были на 12% более склонны верить в его вред, чем активные пользователи. Приверженцы теории мёртвого интернета, встречайте данные: интернет не мёртв, но 35% того, что новое, — это, вероятно, зомби-контент в каком-то смысле.

