Forbidden Solitaire: карты переворачиваются в бредовый трип назад, в хоррор 90-х

«Запретный пасьянс» — Невинная на вид находка из благотворительного магазина затягивает вас в неодолимый мир демонов, огров и ретро-наслаждений.

Некоторое время, в середине 1990-х, мета-хорроры были жанром, о котором говорили все. «Новый кошмар» Уэса Крэйвена, «Крик», «Ведьма из Блэр» — эти фильмы одновременно исследовали и эксплуатировали жанровые условности, стремясь и пугать аудиторию, и дистанцировать её от происходящего на экране. Ты не знал, смеяться тебе или ахать от шока, ты не был уверен, где заканчивается история и начинается рама. Это случилось на самом деле или это была сцена сна? Приходилось просто плыть по течению.

Теперь разработчики Grey Alien Games и Night Signal Entertainment перенесли этот многослойный подход на карточную игру «солитёр», наполнив бесхитростную головоломку кровавым потоком мета-смыслов и щедрой порцией ностальгии — исключительно ради саморефлексивного хулиганства. В Forbidden Solitaire главный герой Уилл Роберта покупает в благотворительном магазине старую игру 1990-х, которая так и называется — Forbidden Solitaire — и которую окутывает смутная интернет-легенда о том, что она проклята. Он обнаруживает, что игра представляет собой нечто вроде нарративной карточной битвы, разворачивающейся в населённой монстрами и сокровищами тёмнице с привидениями, — а затем вы, игрок, переноситесь с компьютерного стола Уилла прямо внутрь игры. Так что вы одновременно и он, и вы сами.

Чтобы продвигаться по проклятому зданию и сражаться с различными ограми, змеями и ведьмами, вам нужно выигрывать солитёрные раунды. Работают они по классической схеме: вы сбрасываете карты с игрового пространства, сопоставляя их с перевёрнутой картой из вашей колоды, — убираете все карты, которые на одно значение выше или ниже вашей текущей карты, постепенно очищая стол.

Но, разумеется, всё сложнее. Когда вы сражаетесь с врагом, Forbidden Solitaire превращается в карточный «колодострой» в духе Marvel Snap или Balatro, с множеством джокеров, добавляющих интересные закавыки — например, удаление всех карт определённой масти. Успешное удаление карт добавляет очки к вашей атаке, а в конце хода наносит урон сопернику. Когда чьё-то здоровье падает до нуля, он проигрывает. Эти сражения абсолютно затягивают: разнообразные усиления, заклинания и баффы взвинчивают стратегическую сложность. Некоторые враги могут проклинать карты, так что вы получаете урон при их удалении; другие способны запирать карты, делая их недосягаемыми. Нужно грамотно управлять джокерами и вовремя сообразить, когда нажать кнопку перетасовки, чтобы вернуть себе темп, — и задача всякий раз ремиксуется с появлением каждой новой способности на столе.

Вперёд, от одной битвы к другой, вас гонит блестящее, невероятно аутентичное воссоздание эстетики компьютерных игр середины 90-х. Странные шрифты, кричащая низкокачественная VGA-графика, синтвейный хоральный саундтрек ужасов, глючные FMV-ролики, покрытые пятнами изображения подростковой расчленёнки. Разработчики явно досыта накормили себя современными хоррор-играми той эпохи — Night Trap, Phantasmagoria и Doom — и умело воспроизводят их штампы и слабости, доставляя немало ностальгического восторга.

И пока вы продвигаетесь вглубь пасти подземелья, открывая новых джокеров и покупая баффы и способности в лавке, где, кажется, работает лишь один бестелесный глаз, вы осознаёте, что находитесь внутри игры внутри игры. Сестра Уилла, заинтригованная его покупкой из благотворительного магазина, начала исследовать предысторию Forbidden Solitaire. Что происходило в студии-разработчике, Heartblade Interactive? Почему пропадали сотрудники? Какое загадочное семейное прошлое было у основателя компании? Результаты её расследования доходят до вас в виде всплывающих прямо во время игры мгновенных сообщений, так что вас постоянно вытягивают в рамочный нарратив, заставляя совершать мысленные прыжки между игрой, 1990-ми и сегодняшним днём.

Ничто из этого не работало бы, если бы солитёрный опыт в центре всего не держал — а он держит. Добавление новых джокеров, новых опасностей и новых раскладок карт гонит вас по цитадели в компульсивной петле, из которой почти невозможно выдраться. Соразработчик Grey Alien Games уже имел успех с предыдущим нарративным пазлом Regency Solitaire, но нынешняя игра, пропитанная игровым чувством постмодернистского хоррора (без сомнения, заслуга соразработчика Night Signal Entertainment, создателя превосходного хоррор-приключения Home Safety Hotline), привносит новые измерения в саму идею головоломки, которая не совсем головоломка.

Отрадно видеть столь трудную и неповоротливую идею, исполненную столь блестяще. Было удовольствием отправиться в это странное путешествие назад, в тигель культуры ПК-гейминга. Вам не обязательно ностальгировать по эре нечётких FMV и кровавых бань в стиле сплэттерхауса, чтобы оценить Forbidden Solitaire, — она работает как заковыристая карточная битва и сама по себе. Но если вы играли в игры тридцать лет назад, когда интерактивный хоррор означал плохую актёрскую игру, нависающие багровые небеса, пиксельные изображения отрубленных голов и сюжеты, вдохновлённые бульварным фэнтези, — Forbidden Solitaire станет вам дико самоосознанным, многослойным лакомством. Входите, если осмелитесь.

