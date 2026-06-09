Обзор Goals: дерзкий футбольный симулятор бросает вызов монополистам

Вышедшая прямо перед стартом Чемпионата мира, эта амбициозная новинка позиционирует себя как достойную альтернативу EA Sports FC.

В этом месяце в индустрии видеоигр произошло нечто совершенно нетипичное: кто-то выпустил новую игру про футбол. В былые времена рынок мог прокормить целую россыпь претендентов: от аркадных «пиналок» вроде Super Sidekicks и Hat Trick Hero до серьезных симуляторов типа Actua Soccer или This Is Football. Были и вовсе эксцентричные диковинки вроде LiberoGrande от Namco, где весь матч предлагалось провести в шкуре одного полевого игрока.

Однако последние десять с лишним лет на арене безраздельно доминирует серия FIFA от EA (ныне известная как EA Sports FC). За исключением Pro Evolution Soccer от Konami (переродившейся в eFootball), конкурентов на горизонте практически не осталось — как и отважных новичков, готовых бросить вызов гигантам.

Но теперь такой смельчак нашелся. Goals, стартовавшая 4 июня, — это бесплатный (free-to-play) футбольный симулятор от одноименной молодой студии из Стокгольма. Разработчики называют свой проект игрой, где «на первом месте геймплей». Здесь нет всей этой лицензионной помпы EA Sports — ни реальных футболистов, ни настоящих команд. Вместо этого каждый клуб и игрок генерируются случайным образом, поэтому у каждого пользователя состав абсолютно уникален. Ваши футболисты зарабатывают опыт (XP) и улучшают свои навыки, но при этом они стареют и в итоге завершают карьеру, что заставляет вас постоянно ротировать и обновлять команду.

Разработчики также делают особый акцент на отсутствии «скриптов». Это означает, что движок матча не пытается подыгрывать геймеру, искусственно подтягивая точность пасов или ударов. И уж точно игра не станет генерировать фальшивую драму на последних минутах, меняя уровень мастерства защитников или нападающих.

Вместо этого Goals обещает динамичный и максимально отзывчивый геймплей, где решает исключительно ваш личный скилл. Поиграв несколько часов, могу сказать: кажется, именно это мы и получили. Управление представляет собой упрощенную классику FIFA: удар, длинный пас, короткий пас и пас вразрез на основных кнопках, плюс ускорение и модификаторы на триггерах для «черпачков» (ударов парашютом), пушечных выстрелов и других финтов. Можно попросить ИИ-напарника совершить забегание, вывести вратаря из ворот, использовать жокей (сдерживание) и финтить правым стиком. Если вы умеете играть в EA Sports FC, вы легко освоитесь и здесь.

Разница кроется в скорости реакции футболистов и в физике мяча. Мяч можно буквально вколачивать от одного игрока к другому, развивая атаки на бешеной скорости, находя крошечные бреши в обороне противника и прорываясь за спины защитникам. Защищаться тоже стало интуитивно понятнее: функция авто-отбора позволяет блокировать оппонента и забирать мяч просто за счет грамотного выбора позиции. По ощущениям это напоминает слегка ускоренную версию ранних частей Pro Evolution Soccer, где команды вознаграждались за сокрушительную игру в пас в стиле «тики-така», разрезающие оборону передачи и ювелирную точность ударов.

Но я вижу и проблемы. Далеко не всем придется по вкусу слегка стилизованная графика, хотя в ней есть легкий налет ретро, который порадует геймеров, выросших на футбольных аркадах от SNK и Sega, а не на лоске EA. Искусственный интеллект команды тоже кажется нестабильным. Играя по схеме 4-4-2, я чувствовал поддержку партнеров, но стоило мне переключиться на вариацию 3-5-2, как оба моих крайних полузащитника напрочь перестали подключаться к атакам, даже когда я выставил атакующий настрой для всей команды. Кроме того, выполнять модифицированные финты и техничные удары довольно сложно, что может отпугнуть новичков — особенно тех, кто любит забрасывать мяч «за воротник» голкиперу при каждом удобном случае, чтобы унизить соперника.

Главным испытанием для игры станет ее жизнеспособность в качестве онлайн-дисциплины. Она доступна на PC, PS5 и Xbox, и пока что матчмейкинг (соединение с соперниками) работает безупречно. Можно играть разовые товарищеские матчи, рейтинговые игры или участвовать в турнирах с ограничением по времени. Очевидно, что разработчик нацелился на киберспорт, поскольку возможности для одиночной игры здесь скудны — никакого эпического режима карьеры вы не найдете.

Еще одним фактором, который решит судьбу игры, станет монетизация. Прямо сейчас вы можете тратить реальные деньги на наборы игроков (паки), причем чем дороже пак, тем выше шанс получить футболистов с высокими характеристиками. Также будут регулярно выходить специальные карточки «Оригиналов», где может быть представлен известный реальный футболист или инфлюенсер (первым стал популярный стример KSI).

На данный момент в игре нет аукциона в стиле EA Sports FC, где можно покупать и продавать карточки другим игрокам, так что, похоже, огромный спекулятивный рынок безумно дорогих имбовых карточек здесь не появится. Система пока не кажется слишком навязчивой: вы можете зарабатывать очки на бесплатные паки, выполняя ежедневные и еженедельные задания. Но, учитывая, что разработчики так громко позиционировали свою игру как ответ FIFA/EA, кажется несколько лицемерным копировать их же систему монетизации. И хотя сейчас баланс соблюден, довольно скоро вы начнете попадаться против оппонентов, которые тратят по 20 фунтов в неделю, чтобы напичкать свою команду топовыми игроками.

Goals — это веселый футбольный симулятор с добротным движком и парой интересных, новаторских идей. Но ему не хватает того безумия и самобытности, которые были, скажем, у Sensible Soccer, Mario Strikers или Fifa Street. Возможно, их целью и было бросить вызов предсказуемой, насквозь коммерциализированной EA Sports FC, но в итоге Goals играет на их поле и по их правилам. И, как и с любым дерзким новичком в этом виде спорта, главный вопрос заключается в том, хватит ли у него «физухи» на длинный сезон.

Примечания:

Super Sidekicks (1992, SNK) и Hat Trick Hero (1990, Taito) — аркадные футбольные автоматы, популярные в начале 1990-х. Super Sidekicks отличалась яркой двухмерной графикой и упрощённым, но динамичным геймплеем. Hat Trick Hero — ранний пример «аркадного» футбола с видом сбоку. LiberoGrande (1997, Namco) — одна из самых необычных футбольных игр своего времени. Вместо управления всей командой игрок видел матч от лица одного полевого футболиста, переключаясь между игроками. Идея была опережающей время и предвосхитила элементы современного «Pro Cam» и «Be a Pro» режимов в EA Sports FC. Free-to-play (F2P) — модель распространения, при которой базовая игра доступна бесплатно, а доход разработчик формирует за счёт микротранзакций (внутриигровых покупок). В последние годы F2P стала доминирующей моделью в гейминге: Fortnite, Apex Legends, Genshin Impact и многие другие хиты построены именно на ней. Важно понимать, что «бесплатно» не означает «без затрат» — монетизация может быть как мягкой, так и агрессивной. Скриптинг (scripting) — один из самых спорных и обсуждаемых аспектов серий FIFA / EA Sports FC. Сообщество давно подозревает, что динамическая система сложности (Dynamic Difficulty Adjustment, DDA) подкручивает ход матча: например, вратарь вдруг «забывает» ловить мяч на последних минутах, или защитник необъяснимо спотыкается, давая сопернику голевой момент. EA отрицает наличие «скрипта» в классическом понимании, но патенты на DDA-системы существуют и были предметом судебных исков. Goals прямо использует отсутствие скриптинга как ключевой маркетинговый аргумент. Through ball («передача вразрез», «передача на ход») — ключевой элемент футбольных видеоигр: пас в свободную зону за линию обороны, куда бежит нападающий. В FIFA-серии это одна из самых эффективных и при этом требующих точного тайминга техник. «Тики-така» (tiki-taka) — тактическая схема, ассоциирующаяся прежде всего с «Барселоной» Пепа Гвардиолы (2008–2012) и сборной Испании (2008–2012): короткие быстрые передачи, тотальный контроль мяча, позиционная игра. Название, по одной из версий, — звукоподражание: «тики-така» — тиканье часов, метафора точного ритма передач. SNK и Sega — компании, чьи футбольные аркады 1990-х (Super Sidekicks от SNK, SegaSonic / Virtua Striker от Sega) отличались характерной стилизованной, «игрушечной» эстетикой, резко контрастирующей с фотореалистичной графикой современных EA Sports FC. Для многих игроков, выросших в аркадных залах, этот визуальный стиль вызывает мощную ностальгию. Киберспорт (esports) — соревновательные видеоигры на профессиональном уровне. Футбольные симуляторы занимают в киберспорте особое место: FIFA/EA Sports FC традиционно входит в число самых популярных дисциплин с многомиллионными призовыми фондами. Для Goals выход на киберспортивную сцену может стать решающим фактором долгосрочного успеха — или провала. KSI (Olajide Olatunji) — британский ютубер, рэпер и предприниматель нигерийского происхождения. Один из крупнейших стримеров в Великобритании, сооснователь бренда спортивного питания Prime. Его вовлечение в качестве первого «лица» карт Originals — типичный маркетинговый ход для привлечения молодой аудитории. К слову, KSI ранее сотрудничал и с EA Sports, что создаёт интересный конфликт лояльностей. Sensible Soccer (1992, Sensible Software) — культовая футбольная игра, ставшая эталоном «аркадного реализма». Знаменитый сверху вид (bird’s-eye view), молниеносный геймплей, интуитивное управление и характерная «пиксельная» графика с крошечными игроками. Sensible Soccer до сих пор считается одной из величайших футбольных игр в истории и неизменно фигурирует в ретро-рейтингах.

Контекст:

О рынке футбольных симуляторов. Впервые за более чем десятилетие кто-то открыто бросает вызов дуополию EA Sports FC / eFootball на консольном и PC-рынке. Это особенно показательно на фоне того, как Konami с переходом на eFootball (2021) фактически уступила EA поле боя, выпустив продукт с крайне негативным приёмом. Goals — первый серьёзный конкурент в этом пространстве за долгие годы.

Впервые за более чем десятилетие кто-то открыто бросает вызов дуополию EA Sports FC / eFootball на консольном и PC-рынке. Это особенно показательно на фоне того, как с переходом на eFootball (2021) фактически уступила EA поле боя, выпустив продукт с крайне негативным приёмом. Goals — первый серьёзный конкурент в этом пространстве за долгие годы. О монетизации и регуляторном давлении. В Европе и особенно в Бельгии и Нидерландах лутбоксы (паки с случайным содержимым) уже классифицированы как азартные игры и запрещены или строго регулируются. В Великобритании вопрос о регулировании лутбоксов обсуждается в парламенте с 2019 года. Для Goals, которая прямо копирует паковую модель EA, это потенциальная юридическая уязвимость.

Рекомендации: