 

Затонувший город на дне Иссык-Куля: исследователи РАН раскрывают тайны средневекового порта

05.10.2026, 15:45, Разное
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На дне киргизского озера Иссык-Куль продолжается исследование крупного средневекового поселения Тору-Айгыр. Российские и киргизские археологи изучают сохранившиеся под водой здания, керамику, кости и культурный слой, пытаясь точнее восстановить историю города и причины его затопления. Работы ведутся уже несколько лет, и каждый сезон приносит новые находки.

Что нашли на глубине трех метров

Поселение находится на небольшой глубине, примерно три-четыре метра. Археологи обнаружили остатки построек из обожженного кирпича, крупные сосуды, элементы общественных зданий и мусульманский некрополь XIII—XIV веков. По оценке исследователей, комплекс был крупным торговым пунктом на одном из маршрутов, связывавших Китай с территориями Центральной Азии и далее с Европой.

Иссык-Куль расположен на северо-востоке Киргизии, в котловине между хребтами Северного Тянь-Шаня. Озеро занимает второе место в мире по прозрачности воды после Байкала, но его главная особенность в другом: оно очень большое и глубокое. Именно поэтому здесь долгое время искали затонувшие города.

Новые находки помогают восстановить повседневную жизнь жителей поселения. Керамика используется для уточнения датировки и происхождения изделий, а найденные кости позволяют изучать рацион и возраст останков. Для органических образцов применяются методы радиоуглеродного и дендрохронологического анализа.

Почему город оказался под водой

Окончательно это не установлено до сих пор. Исследователи связывают исчезновение города с крупным природным катаклизмом и рассматривают сценарии, связанные с землетрясением, оползнем или изменением гидрологического режима озера. Геолог Андрей Стрельников из Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН считает наиболее вероятной причиной древнюю сейсмическую катастрофу, однако окончательная реконструкция события еще требует дополнительных данных.

Почему это важно

Тору-Айгыр интересен не столько как «новая Атлантида», сколько как сохранившийся под водой археологический комплекс. Он позволяет изучать средневековую торговлю и жизнь Центральной Азии. По мере расширения обследованной площади исследователи рассчитывают точнее определить хронологию поселения и последовательность природных событий, приведших к его затоплению.


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