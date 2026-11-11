Янтарная кислота против кофейной: какой раствор реально повышает урожай мяты

Российские учёные проверили, можно ли «подкармливать» мяту сорта Метелица двумя органическими кислотами — янтарной и кофейной — и как это отражается на урожае и биохимии листьев. Заодно они разработали надёжный способ измерять содержание обеих кислот в листьях мяты. Главный вывод звучит почти как рецепт: янтарная кислота в концентрации 0,1% заметно улучшила рост мяты, а кофейная — вопреки названию — мяту не взбодрила.

Сначала о методе. Учёные использовали высокоэффективную жидкостную хроматографию с ультрафиолетовым и масс-спектрометрическим детектированием. Если совсем просто: это способ «разобрать» сложный растительный экстракт на компоненты и точно посчитать, сколько там нужных веществ. Выяснилась важная деталь: ультрафиолетовый детектор хорошо «видит» кофейную кислоту, а вот янтарную — плохо, потому что у неё нет подходящих групп, которые активно поглощают УФ-свет. Зато масс-спектрометрия в режимах SIM и MRM позволяет определять обе кислоты. Для сложных растительных смесей авторы рекомендуют режим MRM — он более селективный и чувствительный, то есть меньше шансов перепутать нужную кислоту с «соседями» по экстракту.

Теперь о самом эксперименте. Растения мяты в фазу вегетативного роста обработали растворами: янтарной кислотой 0,1%, кофейной кислотой 0,01% и 0,1%. Была и контрольная группа без обработки. После этого растения десять дней не поливали, а средняя температура держалась около 25 °C, с максимумом до 33 °C. Через 11 дней собрали свежие листья и сравнили биомассу, содержание пигментов, азота и самих кислот.

Янтарная кислота сработала лучше всех. Общая биомасса одного растения выросла примерно на 20% по сравнению с контролем, а масса соцветий — на 43%. Средняя высота растений увеличилась с 69 см до 76 см. Кофейная кислота такого эффекта не дала: при обеих концентрациях биомасса растения снизилась примерно на 8–9%, а масса соцветий — примерно на 3%. Получается, кофеин в названии есть, а бодрости для мяты — не очень.

Любопытно, что обработка янтарной кислотой привела к резкому росту её собственного содержания в листьях — более чем в 20 раз. То есть растение не просто «полежало под раствором», а активно впитало кислоту и, судя по всему, включило её в обмен веществ. А вот кофейная кислота после обработки не накапливалась: её уровень в листьях оставался примерно на уровне контроля, около 6–7 мкг/г. Возможно, растение быстро превращало её в другие соединения.

Были и побочные биохимические эффекты. У варианта с янтарной кислотой снизилось содержание хлорофиллов и каротиноидов, а также общего азота. У кофейной кислоты картина была другой: более высокая концентрация повысила содержание каротиноидов. Но для практики главное не это, а урожайность. Авторы делают вывод: для повышения продуктивности мяты сорта Метелица в фазу вегетативного роста рекомендуется фолиарная обработка 0,1% раствором янтарной кислоты. Фолиарная — значит нанесение на листья.

Конечно, это не универсальная инструкция для всех грядок: эксперимент проводили на одном сорте, в сосудах, с ограниченным числом повторностей и в конкретных погодных условиях. Но результат полезный: янтарная кислота оказалась не просто «аптечной добавкой», а рабочим стимулятором роста для мяты, тогда как кофейная кислота в этих условиях скорее разочаровала. Учёные также показали, что измерять обе кислоты в листьях лучше с помощью ВЭЖХ-МС, причём в режиме MRM — это как более мощный микроскоп для химика: видно то, что обычный УФ-детектор пропускает.

Исследование опубликовано в журнале «Химия растительного сырья»

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