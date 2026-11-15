ВСУ — ночью перехвачены 106 БПЛА. МО РФ — сбиты 533 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 132 ударных БПЛА (из них – 78 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 106 беспилотников (в том числе 61 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 20 локациях. Причинен ущерб в Кировоградской области. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 533 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.