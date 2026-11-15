 

ВСУ — ночью перехвачены 106 БПЛА. МО РФ — сбиты 533 беспилотника

15.11.2026, 9:00, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 132 ударных БПЛА (из них – 78 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 106 беспилотников (в том числе 61 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 20 локациях. Причинен ущерб в Кировоградской области. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 533 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.11 / После удара ВСУ в Нижнекамске горит один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе

15.11 / Загадочный объект в космосе посылал сигналы каждые 62 минуты, а затем исчез

15.11 / Польша прекращает финансирование поставок Украине американского оружия

15.11 / Россиян оштрафуют за отказ от кошелька для цифровых рублей без уважительной причины

15.11 / День вторичной переработки

15.11 / Учёные выступили с предупреждением после странной находки в датских захоронениях

15.11 / В Доминиканской Республике задержаны трое израильтян с кокаином в чемоданах

15.11 / Штази, ботфорты и кассета со стонами: как приквел «Убивая Еву» превратил холодную войну в горячий фарс

15.11 / Восток VS Запад: почему Китай в развитии науки и технологий столетиями опережал Европу, но в итоге уступил ей первенство?

14.11 / В Новом Орлеане танкер протаранил круизное судно, десятки пострадавших

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике