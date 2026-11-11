Всего шесть минут до удара: учёные предупредили о возможном цунами в Гренландии

В 2017 году гигантская волна обрушилась на гренландский посёлок Нуугаатсиак. Вода поднялась примерно на 10 метров, погибли четыре человека, ещё девять получили травмы. Посёлок опустел и до сих пор остаётся заброшенным. Теперь учёные обнаружили неподалёку ещё два нестабильных горных склона, обрушение которых может привести к новым разрушительным цунами.

Причиной катастрофы 2017 года стал огромный оползень во фьорде Каррат. Со склона горы Уммиаммакку в воду обрушилось, по оценкам специалистов, до 58 миллионов кубометров горных пород. Падение такой массы вытеснило огромное количество воды и породило волну, которая обрушилась на расположенное поблизости побережье.

В новом исследовании специалисты из Дании, Гренландии и Норвегии изучили два потенциально опасных участка в системе фьордов Уумманнак. Оказалось, что один из них значительно превосходит по размерам склон, обрушившийся в 2017 году.

Он находится во фьорде Каррат, всего в трёх километрах к западу от места прежнего оползня. Площадь нестабильного участка над уровнем моря составляет 2,65 миллиона квадратных метров, а объём потенциально подвижных горных пород оценивается примерно в 400 миллионов кубометров. Это один из крупнейших известных активных нестабильных склонов в мире.

Пока деформация этого участка происходит относительно медленно и, судя по всему, продолжается уже длительное время. Однако исследователи не исключают его полного обрушения. В таком случае возникшее цунами может затронуть всю систему фьордов Уумманнак. Согласно расчётам, даже на расстоянии более 100 километров от места обвала вода способна подняться выше 10 метров.

Второй опасный склон расположен во фьорде Кангерлуарсук. Он значительно меньше: объём пород, которые могут прийти в движение, составляет около 30 миллионов кубометров. Но именно этот участок вызывает у исследователей наибольшее беспокойство.

До 2015 года признаки его нестабильности были едва заметны. С тех пор деформация стала быстро развиваться и, возможно, продолжает ускоряться. Учёные предполагают, что склон может полностью или частично обрушиться в ближайшие годы или десятилетия, хотя точное время предсказать невозможно.

Особую опасность представляет скорость распространения возможного цунами. По расчётам исследователей, если произойдёт обвал, волна достигнет посёлка Уккусиссат, расположенного примерно в 25 километрах, всего через шесть минут. При этом вода может подняться на высоту от трёх до семи метров.

Столь короткое время оставляет крайне мало возможностей для реагирования. А последствия катастрофы 2017 года уже показали, насколько опасными могут быть волны, возникающие при обрушении горных склонов в узких арктических фьордах.

Сами по себе оползни в таких местах не являются чем-то необычным. Однако исследователи считают, что глобальное потепление способно увеличивать частоту и масштабы подобных событий. Одна из возможных причин — постепенное разрушение вечной мерзлоты, которая помогает удерживать горные породы в устойчивом состоянии.

По мере повышения температуры мерзлота деградирует, что может способствовать потере устойчивости склонов. Поэтому угроза крупных оползней и вызванных ими цунами может усиливаться не только в Гренландии, но и в других арктических и высокогорных районах.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, подчёркивают, что сроки возможных обрушений остаются неопределёнными. Однако обнаруженные нестабильные склоны показывают, насколько серьёзную опасность могут представлять горные оползни даже для населённых пунктов, находящихся за десятки километров от места катастрофы.