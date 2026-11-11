В США трое участников террористической сети обвинены в подготовке нападений на евреев и авиабазу

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем предполагаемым участникам террористической сети, связанной с иранским «Корпусом стражей исламской революции» (КСИР) и проиранской иракской группировкой «Катаиб Хизбалла». По данным следствия, они причастны к организации почти 20 нападений и попыток терактов в Европе и США, в том числе против еврейских общин, а также к подготовке нападения на британскую авиабазу Фэрфорд, где дислоцировались американские военные.

Как сообщается на сайте минюста США, обвинения предъявлены 32-летнему Мухаммаду Бакеру Сааду Дауду ас-Саади, имеющему гражданство Ирана и Ирака, 48-летнему иранцу Мохсену Мохаджери и 35-летнему гражданину Ирака Мухаммаду Али аль-Хасани.

Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2026 года участники сети готовили нападение на авиабазу Королевских ВВС Великобритании Fairford. Организатором операции следствие считает аль-Хасани, который вместе с Мохаджери находился в Иране и руководил действиями сообщников в Великобритании.

Подозреваемые приобрели три микроавтобуса, бочки с горючим и металлические предметы, которые могли использоваться в качестве поражающих элементов взрывных устройств. На автомобили нанесли логотипы компаний по доставке топлива и обслуживанию бассейнов, чтобы замаскировать их назначение.

26 сентября сообщники направились на микроавтобусах к авиабазе. По меньшей мере два автомобиля были остановлены на полицейском контрольно-пропускном пункте. Рано утром 27 сентября британская полиция обнаружила все три микроавтобуса, в некоторых из которых находились бочки с горючим, и задержала их пассажиров. Нападение удалось предотвратить.

Особое внимание следователей привлекла роль ас-Саади, арестованного 1 мая 2026 года и впоследствии доставленного в США. По данным прокуратуры, находясь в заключении в Нью-Йорке, он продолжал координировать деятельность террористической сети через зашифрованные сообщения, передаваемые во время телефонных разговоров с матерью и сестрой, проживающими в Ираке.

В частности, 24 сентября, за несколько дней до попытки нападения на авиабазу, ас-Саади попросил родственников передать деньги аль-Хасани. Следствие считает, что эти средства предназначались для подготовки операции.

Ранее ас-Саади предъявили обвинения в причастности к организации нападений в Европе и подготовке взрыва в синагоге на Манхэттене. В новом обвинительном заключении всем троим вменяются преступления, связанные с поддержкой террористических организаций, финансированием терроризма и подготовкой нападений.

В настоящее время под стражей в США находится только ас-Саади. Мохаджери и аль-Хасани остаются на свободе. В случае признания виновными обвиняемым грозит длительное тюремное заключение, по некоторым пунктам – вплоть до пожизненного.