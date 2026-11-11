В Латвии объявили воздушную тревогу, в небо подняты истребители NATO
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Вечером во вторник, 10 ноября, жители восточных районов Латвии, в том числе Лудзенского края, расположенного у границы с Россией и Беларусью, получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Военные призвали население укрыться в помещениях и не приближаться к подозрительным объектам.
Как пишет Reuters, Национальные вооруженные силы Латвии привели в действие подразделения противовоздушной обороны и беспилотники-перехватчики.
Одновременно Национальный центр управления кризисами Литвы сообщил об обнаружении неопознанного воздушного объекта над территорией Беларуси, двигавшегося в направлении стран Балтии. Для реагирования на возможную угрозу были подняты истребители NATO, участвующие в миссии патрулирования воздушного пространства балтийских государств.
Происхождение и тип обнаруженного объекта официально не установлены. Пока неизвестно, связан ли инцидент с российскими или украинскими беспилотниками.
Позднее Национальный центр управления кризисами Литвы объявил о расширении зоны предупреждения в приграничных с Беларусью районах. По данным ведомства, обнаруженный в воздушном пространстве Беларуси беспилотник пересек границу с Польшей.
Позже вооруженные силы Латвии сообщили об отмене предупреждения об угрозе с воздуха и разрешили жителям города Лудза покинуть укрытия.