 

В Латвии объявили воздушную тревогу, в небо подняты истребители NATO

11.11.2026, 6:48, Разное
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Вечером во вторник, 10 ноября, жители восточных районов Латвии, в том числе Лудзенского края, расположенного у границы с Россией и Беларусью, получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Военные призвали население укрыться в помещениях и не приближаться к подозрительным объектам.

Как пишет Reuters, Национальные вооруженные силы Латвии привели в действие подразделения противовоздушной обороны и беспилотники-перехватчики.

Одновременно Национальный центр управления кризисами Литвы сообщил об обнаружении неопознанного воздушного объекта над территорией Беларуси, двигавшегося в направлении стран Балтии. Для реагирования на возможную угрозу были подняты истребители NATO, участвующие в миссии патрулирования воздушного пространства балтийских государств.

Происхождение и тип обнаруженного объекта официально не установлены. Пока неизвестно, связан ли инцидент с российскими или украинскими беспилотниками.

Позднее Национальный центр управления кризисами Литвы объявил о расширении зоны предупреждения в приграничных с Беларусью районах. По данным ведомства, обнаруженный в воздушном пространстве Беларуси беспилотник пересек границу с Польшей.

Позже вооруженные силы Латвии сообщили об отмене предупреждения об угрозе с воздуха и разрешили жителям города Лудза покинуть укрытия.

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