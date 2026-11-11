 

Республиканцы заблокировали импичмент Хегсету. Трамп призвал остановить демократов

11.11.2026, 6:18, Разное
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Палата представителей Конгресса США заблокировала попытку начать процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсета. Президент Дональд Трамп приветствовал результаты голосования и обвинил демократов в использовании государственных институтов в политических целях.

Как пишет The Hill, 10 ноября Палата представителей 211 голосами против 204 поддержала процедурное предложение республиканцев о передаче резолюции об импичменте в юридический комитет. Это решение фактически прекращает попытку отстранить Хегсета от должности до завершения работы нынешнего созыва Конгресса.

Инициатором импичмента выступил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, представляющий штат Кентукки. Он обвинил Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотреблении должностными полномочиями. Резолюция содержала восемь пунктов обвинения, в том числе связанных с другими американскими военными операциями.

Мэсси оказался единственным республиканцем, проголосовавшим против передачи резолюции в комитет. Остальные участники голосования от Республиканской партии поддержали предложение, позволившее избежать рассмотрения вопроса об импичменте по существу.

Белый дом еще до голосования выступил против инициативы Мэсси, назвав ее политически мотивированной попыткой подорвать национальную безопасность США и позиции американских военнослужащих.

После голосования Трамп написал в социальной сети Truth Social, что попытка объявить импичмент Хегсету «с треском провалилась». Он назвал Мэсси «главным неудачником» и подчеркнул, что остальные республиканцы поддержали министра обороны. «Демократы продолжают использовать Соединенные Штаты Америки в качестве оружия и эксплуатировать их. Их нужно остановить!» – заявил президент.

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. По итогам промежуточных выборов 3 ноября республиканцы утратили контроль над обеими палатами. После перехода Палаты представителей под контроль демократов вопрос об импичменте Хегсету может быть поднят вновь.

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