 

В Южной Корее автобус протаранил десятки автомобилей — множество пострадавших

11.11.2026, 5:48, Разное
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В среду, 11 ноября, в южнокорейском городе Соннам, к югу от Сеула, произошла крупная дорожная авария с участием пассажирского автобуса. По последним данным, пострадали 57 человек, девять из них получили тяжелые травмы.

Как пишет Yonhap, авария произошла около 7:34 утра по местному времени в районе Бундан, возле перекрестка Больмаль в квартале Ятап-дон. Автобус маршрута №340 последовательно столкнулся с четырьмя другими автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, часть которых ожидала зеленого сигнала светофора. После этого автобус врезался в разделительное ограждение и остановился.

По уточненным сведениям Associated Press, медицинская помощь потребовалась 57 пострадавшим, девять из которых получили тяжелые травмы. Угрозы жизни пострадавших, по оценке спасателей, нет. Среди раненых – водитель автобуса, мужчина примерно 60 лет.

Столкновения произошли на участке дороги протяженностью около 100-150 метров. Для оказания помощи пострадавшим спасательные службы развернули на месте временный медицинский пункт.

По словам водителя, причиной аварии стал отказ тормозной системы. Проверка на алкоголь показала отрицательный результат. Полиция изучает записи видеорегистраторов и камер наблюдения, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Из-за аварии движение транспорта в обоих направлениях было временно перекрыто, что привело к серьезным заторам в утренний час пик. После эвакуации поврежденных автомобилей движение восстановили.

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