 

В США сторонник ИГ, готовивший массовое убийство в церквях, приговорен к 18 годам тюрьмы

11.11.2026, 5:19, Разное
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Федеральный суд в американском штате Айдахо приговорил 21-летнего Александра Скотта Меркурио к 18 годам лишения свободы за подготовку нападений на христианские церкви от имени террористической организации «Исламское государство» (ИГ). После освобождения он будет находиться под пожизненным надзором.

Как пишет министерство юстиции США, Меркурио планировал устроить массовое убийство прихожан нескольких церквей в городе Кер-д’Ален (штат Айдахо). Для этого он намеревался сначала обезвредить собственного отца ударом металлической трубы, завладеть его огнестрельным оружием, а затем использовать его при нападении.

Кроме того, Меркурио собирался применять ножи, мачете, взрывчатку и подожженное оружие. При обыске его дома агенты ФБР обнаружили газовые баллоны, зажигалки, наручники, нож, мачете и несколько единиц огнестрельного оружия, принадлежавшего его отцу.

По материалам дела, еще в начале 2023 года Меркурио создал интернет-архив пропагандистских материалов ИГ. Первоначально он хотел отправиться за границу, чтобы присоединиться к террористической организации, но не располагал необходимыми средствами и решил совершить нападение в США.

За несколько дней до намеченного нападения он сфотографировался с ножом на фоне флага ИГ и принес присягу на верность террористической организации.

Меркурио был задержан агентами ФБР 6 апреля 2024 года, за день до запланированного нападения. В октябре 2026 года он признал себя виновным в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации.

Приговор был вынесен 10 ноября 2026 года федеральным судьей Дэвидом Наем. Представители минюста США подчеркнули, что своевременное вмешательство правоохранительных органов позволило предотвратить массовое убийство.

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