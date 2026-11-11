Ученые САФУ разработали экологичную технологию переработки арктического мха

Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова разработали экологичный способ комплексной переработки мха «Polytrichum commune» (кукушкин лен), позволяющий за один цикл получать полисахариды и полифенолы. Полифенолы обладают антиоксидантной активностью, способствуют защите клеток от повреждений и могут использоваться для создания противовоспалительных и антибактериальных средств. Полисахариды, в свою очередь, представляют интерес как потенциальные компоненты биомедицинских материалов и сорбентов.

Технология запатентована как новый способ комплексной переработки мха, основанный на использовании природных глубоких эвтектических растворителей (ПГЭР). ПГЭР – это жидкие смеси двух компонентов, связанных водородными связями и за счёт этого смесь плавится при более низкой температуре, чем каждый компонент по отдельности, и остаётся жидкой при обычных условиях. Такие растворители характеризуются относительно низкой токсичностью, биоразлагаемостью и доступной стоимостью, что позволяет относить их к категории экологически безопасных, «зеленых» растворителей. Кроме того, изменяя тип кислоты и её соотношение с холина хлоридом, можно регулировать свойства растворителя в зависимости от конкретных задач. В предложенном подходе растворители получают из двух компонентов: холина хлорида, встречающегося в организме человека и применяемого в пищевых добавках, и одной из простых органических кислот – уксусной, молочной или щавелевой.

Разработка выполнена коллективом авторов Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» научно-исследовательского управления САФУ. В состав коллектива входят профессор, ведущий научный сотрудник Дмитрий Косяков, старшие научные сотрудники Илья Пиковский и Данил Фалёв, научный сотрудник Артём Белесов, младшие научные сотрудники Александра Онучина и Дарья Львова.

Как отмечают авторы, кукушкин лён выбран благодаря большому приросту биомассы и разнообразию биологически активных соединений, включая терпены, фенольные соединения и гибридные молекулы. Именно разнообразие таких соединений во многом объясняет, почему этот мох традиционно применяют в народной медицине. Однако извлечь из сырья сразу несколько ценных компонентов без потери качества сложно, поскольку целевые вещества содержатся в малых концентрациях.

Предложенная технология позволяет за один цикл получать из мха сразу два типа продуктов, а именно полисахариды и полифенолы. Биомассу обрабатывают экологичным растворителем, после чего целевые вещества последовательно выделяют из раствора. Условия подобраны так, чтобы извлекать ценные компоненты, не разрушая их. Полисахариды при этом сохраняют структуру, а полифенолы сохраняют активность.

По словам авторов, полифенолы, выделенные новым способом, примерно в 15 раз превосходят традиционные экстракты из того же сырья по антиоксидантной активности. До 75 % растворителя удаётся возвращать в процесс и использовать повторно. Это снижает затраты и уменьшает количество отходов.

Новая технология позволит более полно использовать биомассу мха и получать из неё сразу несколько ценных компонентов. Разработка может быть востребована при создании новых продуктов для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.

Фото: САФУ

Источник: Минобрнауки России