 

Джим Джордан избран лидером республиканского меньшинства в Палате представителей США

11.11.2026, 7:18, Разное
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Конгрессмен Джим Джордан, один из ближайших союзников президента США Дональда Трампа и последовательный сторонник Израиля, избран лидером республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Он возглавит фракцию после перехода партии в меньшинство по итогам промежуточных выборов.

Как пишет Associated Press, на закрытом голосовании 10 ноября Джордан получил 106 голосов, победив нынешнего лидера республиканского большинства Стива Скалиса, за которого проголосовали 73 конгрессмена.

62-летний Джордан представляет штат Огайо и возглавляет юридический комитет Палаты представителей. Он считается одним из наиболее влиятельных представителей консервативного крыла Республиканской партии. Джордан был одним из основателей объединения Freedom Caucus и неоднократно выступал в защиту политики Трампа.

В январе 2027 года Джордан сменит Майка Джонсона, который после поражения республиканцев на выборах покидает руководство партийной фракцией. При этом должность спикера Палаты представителей перейдет к демократам.

Одной из главных задач Джордана станет противодействие расследованиям, которые демократы намерены начать в отношении администрации Трампа и членов его семьи после получения контроля над Палатой представителей. Новый лидер республиканцев пообещал сосредоточиться на защите интересов американских семей и продвижении консервативной повестки.

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