 

Энергия будущего становится компактнее и надежнее: российские ученые сделали важный шаг в развитии накопителей энергии

11.11.2026, 9:03, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН совместно с коллегами из Московского физико-технического института разработали новый электродный материал для суперконденсаторов. Его основу составляют медные нанопроволоки с никелевой оболочкой, которая защищает их от разрушения при многократных циклах зарядки и разрядки. Разработка открывает новые возможности для создания компактных, долговечных и высокоэффективных устройств накопления энергии для портативной электроники.

Рост рынка портативной электроники требует создания компактных и долговечных систем накопления энергии. Одним из перспективных решений являются суперконденсаторы: они быстро накапливают и отдают энергию, развивают высокую мощность и выдерживают сотни тысяч рабочих циклов. Их эффективность во многом зависит от структуры электродов и скорости перемещения электронов и ионов электролита

Медные нанопроволоки хорошо проводят электрический ток и значительно доступнее наноструктур из золота и серебра. Однако медь быстро окисляется и разрушается в щелочных электролитах, из-за чего электрод постепенно теряет ёмкость.

Чтобы решить эту проблему, ученые синтезировали медные нанопроволоки, длина которых более чем в тысячу раз превышала их диаметр. Затем на поверхность проволок наносили слой металлического никеля толщиной около 6 нм.

Медное ядро обеспечивает быстрый перенос электронов, а никелевая оболочка служит барьером, предотвращающим окисление и растворение меди в щелочном электролите. Кроме того, никель повышает ёмкость электродов благодаря собственной электрохимической активности. Без такой защиты медные нанопроволоки превращаются в отдельные частицы оксида меди, и проводящая сеть разрушается. Никелевый «щит» позволяет сохранять структуру электродов в течение тысяч рабочих циклов, — рассказала старший научный сотрудник лаборатории физикохимии керамических материалов ИОНХ РАН, кандидат химических наук Татьяна Симоненко.

На основе разработанного материала исследователи изготовили прототип асимметричного суперконденсатора с рабочим напряжением 1.5 В. Максимальная поверхностная плотность энергии устройства составила 35.9 мкВт·ч/см2. После 10 тыс. циклов зарядки и разрядки суперконденсатор сохранил около 84 % первоначальной ёмкости.

В дальнейшем авторы планируют повысить характеристики материала за счет дальнейшей оптимизации его микроструктуры и состава электродов.

Результаты опубликованы в журнале Journal of Energy Storage.

Исследование поддержано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (FSMG-2025-0056).

Фото: ИОНХ РАН

Источник: Минобрнауки России

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.11 / Прощайте, мохноноги, здравствуй, кунг-фу: Amazon в третий раз пытается заставить нас полюбить свой самый дорогой сериал

11.11 / Электросети по всему миру «пульсируют» каждую минуту: учёные считают, что наконец выяснили причину

11.11 / Оклеветавшие фильм «Рождение империи» блогеры ответят по закону

11.11 / Ученые Самарского политеха предложили способ защиты металла от коррозии

11.11 / Пластиковый мусор можно перерабатывать в эффективный промышленный клей

11.11 / В США трое участников террористической сети обвинены в подготовке нападений на евреев и авиабазу

11.11 / Ученые САФУ разработали экологичную технологию переработки арктического мха

11.11 / Джим Джордан избран лидером республиканского меньшинства в Палате представителей США

11.11 / Точность 99%: ученые ПетрГУ создали уникальный «цифровой двойник» для производства стратегических металлов

11.11 / В Латвии объявили воздушную тревогу, в небо подняты истребители NATO

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике