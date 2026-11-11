 

Ученые Самарского политеха предложили способ защиты металла от коррозии

11.11.2026, 8:03, Разное
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Научный коллектив Самарского государственного технического университета (Самарский политех, СамГТУ) под руководством завкафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств», доктора технических наук Ильдара Ибатуллина и старшего преподавателя Кирилла Парфенова разработал эффективный способ защиты металла от коррозии. Он не требует остановки оборудования или трудоемкого монтажа. На инновационное решение получен патент (№ 2868300).

Традиционные методы защиты металла от разрушения не всегда удобны. Например, протекторный очень трудоемкий: к защищаемой металлической конструкции (например, трубопроводу) прикрепляют литые аноды из более активного металла (цинка, магния или алюминия). В агрессивной среде (вода, влажная почва) растворяется именно анод, а не защищаемая сталь. Анод нужно периодически менять, – поясняет Кирилл Парфенов. – А ингибиторы (химические вещества), добавляемые в лакокрасочные покрытия, часто теряют эффективность из-за того, что сверху металлическое изделие покрывается основным слоем обычной краски.

Авторский коллектив предлагает новый состав на основе квазикристаллов Al–Cu–Fe. Он просто вводится в рабочую жидкость и снижает скорость разрушения стали в 15 раз. Порошок можно использовать как самостоятельно, так и в смеси с порошками магния, цинка или алюминия.

Механизм защиты двойной. Попадая в агрессивную среду, порошок квазикристаллов взаимодействует с ней, и продукты этого взаимодействия формируют на поверхности металлоконструкции защитную пленку. Одновременно алюминий в составе квазикристаллов работает как протектор для стальных конструкций: разрушается сам и тем самым защищает сталь.

Состав предназначен для трубопроводов, резервуаров, оборудования нефтегазовой, химической и энергетической отраслей, а также для морских судов и транспорта.

Фото: СамГТУ

Источник: Минобрнауки России

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