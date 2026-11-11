 

Оклеветавшие фильм «Рождение империи» блогеры ответят по закону

11.11.2026, 8:15, Разное
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Сотрудники столичной полиции начали доследственную проверку по факту распространения заведомо ложных сведений о новом отечественного кинофильме «Рождение империи».

«Установлено, что авторы каналов в одном из нежелательных мессенджеров опубликовали поддельный снимок, на котором человек, похожий на одного из актёров, сидит рядом с одноразовой электронной сигаретой. Сейчас мы смотрим фильм, там этого кадра нет, поэтому это деяние – нарушение закона об охране российской культуры», – сказал пресс-секретарь ГУ МВД Москвы Иван Соболев. 

Если вина блогеров и журналистов будет доказана, то им грозит до пяти лет тюрьмы, а также запрет работать в СМИ и вести личные блоги в течение 10 лет. Кроме того, они будут обязаны выплатить авторам «Рождения империи» крупную компенсацию.

«Речь может идти о сумме в десятки миллионов рублей, ибо тут явно имеет место урон деловой репутации и злостная клевета», – написал в своём Telegram-канале юрист Павел Бородин.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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