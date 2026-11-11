ВСУ — ночью перехвачены 144 БПЛА. МО РФ — сбиты 627 БПЛА, атакован нефтеэкспортной порт Усть-Луга

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине одну авиационную ракету Х-59/69 и 163 ударных БПЛА (из них – 91 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 144 беспилотников (в том числе 72 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 7 локациях. Причинен ущерб в Харькове, Чернигове и в Запорожской области, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Крыма и над акваторией Азовского моря. Атакован нефтеэкспортной порт Усть-Луга в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.