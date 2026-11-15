Восток VS Запад: почему Китай в развитии науки и технологий столетиями опережал Европу, но в итоге уступил ей первенство?

Мы со школьной скамьи помним, что Китай является родиной таких изобретений как компас, порох и бумага. Но это лишь верхушка айсберга: на самом деле в Древнем Китае было достаточно много передовых открытий и технологий по сравнению с другими странами того периода, которые до сих пор вызывают удивление и восхищение. Именно у китайцев европейцы скопировали целую серию новшеств в судостроении, ведь даже к моменту эпохи Великих географических открытий ни в Португалии, ни в Испании не достигли такого уровня в кораблестроении. Но почему же Китай не смог сохранить свое технологическое превосходство и европейцы в итоге вырвались вперед, да так стремительно, что Китаю пришлось впоследствии перенимать научные знания у Запада? Разбираемся в нашем материале.

И западные, и китайские историки единогласно признают выдающийся вклад Древнего Китая в развитие мировой науки и техники. Более того, если сравнивать уровень развития китайских и европейских научно-технических познаний, то можно увидеть, что к 1400 году Китай лидировал по многим направлениям. Достаточно взглянуть на главные изобретения Китая.

Модель китайского компаса сынань эпохи Хань. Изображение: Wikimedia Commons

Прообраз компаса — древнейший магнитный инструмент сынань, который указывал направление на юг, появился в Древнем Китае еще в эпоху Хань (прим. ред.: эпоха династии Хань длилась с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э.). А в XI веке жители Поднебесной усовершенствовали эту модель и стали использовать для навигации в море: в Азию и Европу китайский компас попал примерно в XIII веке. Первая бумага грубой фактуры появилась в Китае еще в эпоху Западная Хань, в период с 206 г. до н.э. по 9 г. н.э. А более совершенная «бумага сановника Цая» была изобретена в начале II века. В VIII веке китайскую технологию скопировали на Востоке, а в Европу она попала от арабов лишь в XII веке. Порох известен в Китае с начала IX века, а в X веке в армии уже было вооружение на его основе — лук со стрелами, начиненными порохом. В XII–XIII веках рецепт пороха попал в арабские страны, а в XIV–XV веках в Европу.

Развитие науки в Китае на всем протяжении истории имело ярко выраженный практико-ориентированный характер. Этому во многом способствовали специфические условия региона, которые сформировали уникальное общество: китайская цивилизация тысячелетиями развивалась благодаря глубинному познанию природы и ее законов.

Как рисоводство повлияло на развитие китайского общества

Древний Китай — это, прежде всего, цивилизация риса. Регион зарождения этого уникального государства — плодородные равнинные области на востоке современного Китая, долины крупных рек Янцзы и Хуанхэ, с муссонным климатом. За несколько месяцев в году здесь выпадает основной объем осадков, часть года наблюдается ярко выраженный сухой сезон, а в межсезонье приходится мириться с нестабильным количеством влаги на полях. Изначально древние китайцы выращивали и просо, и пшеницу, но в итоге остановили свой выбор на рисе, и эта культура предопределила ход всей китайской истории.

Китайцы достаточно быстро освоили самое высокопродуктивное рисоводство — посадки на заливных полях. Культивировать рис на юго-востоке Китая начали около 8,2–13,5 тысяч лет назад, а заливное рисоводство существует в этом регионе не менее 8 тысяч лет. Любопытно, что рис прекрасно растет и на сухих землях, но на таких полях культурным посевам мешают сорняки, а прополка требует колоссального ручного труда. А вот на заливных полях сорные растения погибают, в то время как рис дает высокие урожаи с меньшими трудозатратами. И именно китайцы стали создателями самой высокоэффективной системы ведения сельского хозяйства из всех возможных на тот период в мире — интенсивного заливного рисосеяния.

Преимущество перед возделыванием пшеницы, ячменя или проса, т.е. культур, которые были основой существования таких государств как Древний Египет, Ассирия или Древний Рим, состоит в том, что заливное рисоводство — более урожайная и одновременно стабильная отрасль сельского хозяйства. Сами по себе заливные поля поддерживают высокое плодородие почвы за счет речного ила и водорослей, а рис по сравнению с другими культурами позволяет получить намного больше питательных калорий с 1 гектара сельскохозяйственных угодий. А регулярные высокие урожаи — это быстрый рост численности населения и излишки продовольствия, что, в свою очередь, позволило содержать сильную армию, строить стабильное государство и поддерживать поступательное развитие всего общества.

Очистка риса при помощи водяной мельницы. Изображение: Katsushika Hokusai, Public domain, via Wikimedia Commons

Но заливное рисоводство — это еще и очень сложная форма ведения сельского хозяйства, которая неотделима от колоссальных знаний в области гидрологии, климатологии, почвоведения и невозможна без массового строительства разного рода инженерных сооружений. На первый взгляд такая система напоминает сельское хозяйство в Древнем Египте или других древних государствах, где использовали речные наносы и задерживали паводковую воду, сооружая дамбы, земляные валы и каналы в затопляемой пойме. Но китайцы не просто воспользовались сезонным весенне-летним паводком — они коренным образом преобразили природный ландшафт на очень большой площади и научились доставлять и удерживать воду далеко за пределами пойменных участков рек. А в южных регионах получали по два урожая в год: то есть поля давали урожай и в сухой сезон, а не только в период весенне-летнего паводка, как было в Древнем Египте. Создание таких сложных гидросистем тоже стимулировало научно-технологический прогресс и развитие инженерной мысли: даже для просто устроенных заливных полей необходимо сооружать дамбы и каналы, а их количество в Древнем Китае поражает воображение — ничего подобного не было ни в Древнем Египте, ни в государствах Междуречья. Даже голландские польдеры с грандиозной системой каналов, дамб и водяными мельницами для перекачки воды, появившиеся лишь в XII–XIII веках, не могут сравниться с масштабами и уровнем сложности гидротехнического строительства в Китае.

Положительным следствием заливного рисоводства и гидростроительства стала и минимизация разрушительных и смертоносных наводнений. Как мы говорили, восток современного Китая, то есть как раз тот регион, где зародилась китайская цивилизация, — это муссонный климат и частые летние тайфуны, порождающие аномальное количество осадков и масштабные наводнения. В древности эти бедствия уносили жизни огромного числа людей: в китайской культуре река Хуанхэ даже имеет второе имя — «Горе Китая». Можно предположить, что эти географические особенности тоже способствовали развитию научно-технической мысли для решения проблемы: люди столетиями накапливали знания об окружающей среде, чтобы строить каналы, которые отводят излишки воды, дамбы, защищающие населенные пункты, водяные колеса нории для подачи воды на поля, и плотины, которые задерживают осадки в водохранилищах и регулируют речной сток.

Рисовые террасы в Китае. Изображение: Magnific

Причины технологического превосходства Древнего Китая

Хотя географические особенности региона и высокопродуктивное заливное рисоводство во многом предопределили развитие китайского общества и повлияли на особенности научного познания, были и другие важные факторы, которые в итоге привели к превосходству Древнего Китая в сфере науки и технологий.

Централизованное общество. Рисоводство на заливных полях – это всегда коллективный труд большого количества людей, и успех гарантирован только в случае централизованного управления и четкого распределения обязанностей. И это задает определенный вектор развития общества: отсюда потребность в иерархии, стремление к строгому порядку, учету, контролю и прогнозированию, а также осознание того, что доминирование коллективных потребностей над индивидуальными — это необходимое правило для выживания и стабильности общества. Все это привело к формированию централизованного общества с сильной властью императора и большим аппаратом чиновников — то есть образованных людей из высшего общества, которые накапливали и систематизировали научно-техническую информацию для эффективного управления государством. И на начальном этапе это сыграло положительную роль: сильная централизованная власть вкладывала средства в развитие медицины, сельского хозяйства, текстильной промышленности, судостроения, вооружения и развития научных школ. История объединенного китайского государства отсчитывается с 221 года до нашей эры, когда возникло царство Цинь. И даже в периоды внутриполитических неурядиц, например в эпоху Троецарствия в III веке или в период Северных и Южных династий V–VI веков в стране сохранялись научные центры, издавались труды и совершались открытия.

Чиновники эпохи Тан сдают экзамены. Изображение: Ming Dynasty Painting, Public domain, via Wikimedia Commons

Конфуцианство и даосизм. Развитию науки способствовали и религиозные учения, распространенные в Древнем Китае, такие как даосизм и конфуцианство (прим. ред.: даосизм и конфуцианство зародились в Китае примерно в VI–V веках до н.э.). Конфуцианство, например, поощряло изучение законов мироздания, стремление к грамотности, а образование почиталось как главная добродетель благородного человека. Благодаря этим учениям в китайском обществе зародилось стремление не только к знаниям, но и к гармонии с окружающим миром, а также глубокое исследование природных процессов.

Модель конфуцианского класса в традиционной китайской школе. Изображение: Graeme Eyre, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Непрерывное развитие. Выдающийся уровень научно-технических знаний в Древнем Китае сформировался на фоне длительного поступательного развития. То есть процесс накопления и систематизации знаний шел на протяжении нескольких тысячелетий, от зарождения аграрного общества и до Средневековья, фактически непрерывно, чего нельзя сказать о других государствах того времени, в том числе и европейских. Например, после расцвета науки и технологий в период Античности в Европе наступили так называемые «Темные века»: с V по X век здесь наблюдался период государственной раздробленности, упадка образования и культуры. Конечно, на протяжении древней истории Китая случались и государственные перевороты, и смены династий, и иноземные вторжения, и войны, и наводнения, и эпидемии. Но общий вектор развития империи способствовал научно-техническому прогрессу, который шел поступательно, на протяжении столетий и тысячелетий, что и привело в итоге к превосходству китайских технологий.

Важнейший показатель высокого уровня научно-технического развития в Древнем Китае — это колоссальный объем письменных трудов по самым разным дисциплинам — от астрономии и медицины до сельского хозяйства и металлургии. В период с III по XVI века в Китае было написано невероятное количество трактатов, правил, описаний и сводов законов по всем основным научным направлениям: такого колоссального объема знаний, накопленного и систематизированного, не было за аналогичный период больше ни в одном другом государстве мира.

Интересные факты об уровне развития китайской науки в древности

Помимо фарфора, компаса, пороха, бумаги и книгопечатания в Древнем Китае было создано и много другого, не менее важного и ценного для человеческой цивилизации и развития мировой науки. Приведем несколько любопытных фактов, которые позволяют судить об очень высоком уровне научно-технического развития китайского общества, который сохранялся на протяжении многих веков вплоть до Средневековья.

1. Высочайший уровень развития металлургии. В VIII–V веках до н.э. в Китае был написан научный трактат «Записки об исследовании ремесел», где приведены древнейшие в мире рецепты бронзовых сплавов с пропорциями меди и олова (прим. ред.: этот научный труд содержит и много других технических тонкостей по освоению ремесел и вообще признан древнейшим научным трактатом в мире). Что касается чугунного литья, то оно было высоко развито в Китае уже к 200 году до н.э. В то время европейские кузнецы еще пользовались сыродутными горнами, которые не давали нужной температуры, и поэтому не могли плавить руду до желаемого жидкого состояния. Китайские же мастера умели получать чугун высокого качества, применяя каменный уголь и поршневые меха с гидравлическим приводом, дающие температуру до 1200 °C. В итоге массовое производство чугуна в Китае позволило вооружить армию, широко внедрить чугунные плуги для вспашки рисовых полей, а также создавать уникальные крупногабаритные художественные изделия — большие чугунные статуи, колокола и другие. В Европе же подобные технологии появились лишь к концу XIV века — то есть на полторы тысячи лет позже! Справедливости ради стоит отметить не только человеческий, но и геологический фактор этого невероятного успеха: железная руда на месторождениях в Китае имела высокое содержание фосфора, что снижало температуру ее плавления и делало выплавку чугуна более легким занятием, но это не умаляет заслуг китайцев.

2. Текстильная промышленность и шелководство. Около 6–7 тысяч лет назад в Китае уже владели технологиями изготовления различных тканей из хлопка, льна, конопли и шерсти. Впрочем, аналогичными познаниями обладали и жители Древней Индии, Месопотамии и Древней Греции. Но вот шелководство стало новаторской разработкой Китая, а развитие этой отрасли достигло невероятных высот, сделав шелковые ткани дорогостоящим экспортным товаром. Судя по раскопкам древнего поселения Цинтайцунь в провинции Хэнань, ткани из шелка производили уже 5 500 лет назад, а эпоха Шан и Чжоу, то есть с 1600 г до н.э. до 256 г до н.э. — это период бурного развития шелководства в Китае. Шелководство — весьма трудозатратная и наукоемкая отрасль текстильной промышленности. Выращивание больших тутовых плантаций для сбора листьев на корм гусеницам, содержание самих гусениц бабочек тутового шелкопряда в неволе, обеспечение им оптимальных условий для максимальной длины нити, создание технологии ее разматывания, обработки, прядения, изобретение специальных ткацких станков под эти нити, способов окрашивания и росписи шелковых тканей и прочие тонкости — это колоссальный объем знаний: ни одно другое государство в мире не создало ничего подобного китайскому шелководству.

3. Судостроение и мореплавание. В начале эпохи династии Мин китайцы достигли такого уровня развития судостроения, что их флот плавал к берегам Африки до кенийского порта Момбаса. И пока португальцы только мечтали обогнуть Африку с юга и открыть морской путь в Индию, китайские моряки отлично разбирались в навигации и условиях мореходства в водах Индийского океана, пересекали экватор и знали, как правильно использовать сезонные муссоны и образуемые ими морские течения. Каждый школьник сегодня знает имена Христофора Колумба и Васко да Гамы. Но вот о выдающемся китайском мореплавателе по имени Чжэн Хэ известно гораздо меньше. А между тем под его руководством китайский флот с 1405 по 1433 годы совершил семь грандиозных плаваний, в том числе и по самому длинному на тот момент маршруту в истории: из порта Гуанчжоу в африканский порт Момбаса. Этот успех связан с масштабным судостроением в Китае и в первую очередь со строительством разнообразных типов судов собственной оригинальной разработки, которые совершенствовались на протяжении столетий. В империи были широко распространены различные джонки — маневренные суда с высокой грузоподъемностью, которые ходили под жесткими парусами и могли использовать ветер любого направления. Именно в Китае впервые изобрели руль на кораблях, суда с гребными колесами, катамараны — устойчивые суда для перевозки тяжелых грузов, а также были созданы кормовые весла, которые работают по принципу рычага и совершают обратно-поступательные движения, увеличивая эффективность гребли (прим. ред.: западные ученые назвали кормовые весла «лучшим изобретением Китая» и к концу XVIII века переняли этот эффективный механизм). Возможно, это покажется удивительным, но такое гениальное изобретение, как водонепроницаемые перегородки в трюме, препятствующие затоплению корабля в случае получения пробоины, — это тоже китайское ноу-хау: письменные свидетельства об их использовании датируются III–V веками, а европейцы скопировали его и начали применять только к концу XVIII века.

Модель парусного судна флота Чжэн Хэ . Изображение: Damián Morán Dauchez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

4. Глубинное понимание законов природы. Восхищение вызывает и тот факт, что в Китае уже с глубокой древности понимали и строго соблюдали основные принципы рационального природопользования. Китайская наука развивалась, опираясь на изучение природы и процессов, которые в ней происходят, но это изучение велось не только с целью использования ресурсов и потребления благ, но и ради сохранения и воспроизводства. Например, в Древнем Китае существовали «запреты четырех сезонов»: это свод правил, который разрешает или запрещает те или иные действия в зависимости от сезона года. Весной запрещалось мешать природе воспроизводить жизнь и приумножать ресурсы, то есть нельзя было рубить деревья, собирать яйца и охотиться на беременных самок животных, а также вести военные действия. И эти «запреты четырех сезонов» были приняты еще до начала нашей эры. Для сравнения: в западной культуре долгое время господствовало противопоставление человека и природы, а широкое понимание бережного отношения и практика создания заповедных зон и запретов на охоту или ловлю рыбы в период нереста пришло только в XIX–XX веках.

По мнению историков, в том числе и западных, Китай в XIV веке стоял на пороге промышленной революции. То есть уровень технологического и экономического развития был настолько высок, что страна была готова к индустриальному рывку: похожая ситуация сложилась в передовых странах Европы лишь к XVIII веку. Китай имел все для того, чтобы стать мировым научным и промышленным лидером и даже потягаться с Португалией, Испанией и другими морскими державами в борьбе за колониальное господство в эпоху Великих географических открытий. Но веками продолжавшееся поступательное развитие, которое привело к таким впечатляющим результатам, в итоге замедлилось и сошло на нет. В чем же причина упадка китайской научно-технической мысли во времена позднего Средневековья?

Причины, приведшие к постепенному отставанию Китая

Этот вопрос занимает умы ученых как в самом Китае, так и за его пределами. Детальный анализ и сопоставление множества факторов позволяет сделать некоторые выводы о причинах столь неожиданного поворота событий.

Внутренние причины. Внутри самого Китая совпало несколько неблагоприятных факторов, которые способствовали замедлению темпов развития экономики и научно-технологического направления. Интересно, что до определенного времени некоторые из них работали «в плюс», но впоследствии сыграли свою отрицательную роль.

Быстрый рост населения. Обилие дешевой рабочей силы не стимулировало владельцев производств развивать технологический потенциал и совершенствовать станки и машины. Конфуцианство. На негативное влияние конфуцианства на развитие китайской науки указывает Сунь Гуаньлун в своей книге «История китайской науки и техники» 2021 года. И началось это задолго до периода стагнации. Еще во времена правления императора У-ди (141 г. до н.э.–87 г. до н.э.) конфуцианство было возведено в ранг официальной религии, а остальные школы оказались в подчиненном положении. Критерием грамотности чиновников со временем стало знание конфуцианских текстов, а не научные познания в важных для государства областях. К тому же конфуцианские чиновники призывали сосредоточиться на сельском хозяйстве, ведь земледелие — это благородное занятие, идущее на благо всему обществу и приносящее стабильные налоги в казну. Внешние же контакты и торговля — это риски и нестабильность, а стремление купцов к выгоде порицалось в конфуцианстве как низменное.

Храм в Пекине. Изображение: zhang kaiyv / Unsplash

Централизация власти. На более поздних этапах этот фактор сыграл негативную роль: в китайском обществе не поощрялось создание независимых институтов, соперничество между научными школами или направлениями, которое в европейской практике, в условиях конкуренции стран, привело к стимулированию научно-технологической мысли.

Внешние причины. В XIII веке Китай был завоеван монгольским ханом Хубилаем, внуком Чингисхана, и на троне воцарилась монгольская династия Юань (прим. ред.: династия Юань правила страной с 1271 по 1386 год). В этот период участились наводнения и случаи голода, а неэффективное управление страной в итоге вызвало ослабление центральной власти и привело к восстанию. В 1386 году династия Юань была свергнута и к власти пришла династия Мин: это уже были этнические ханьцы, а не иноземцы. Но внешние угрозы в виде кочевников-монголов все еще сохранялись, в прибрежных водах Китая разбойничали японские пираты, а власть императора была не абсолютна: необходимо было решать насущные проблемы, и это со временем привело к смене государственных приоритетов. Правители династии Мин сосредоточились на укреплении вертикали власти, защите границ и решении внутренних экономических задач: так постепенно был взят курс на изоляцию. Династия Мин даже начала борьбу с имевшимися учеными: первый император династии обвинил их во внутренних проблемах государства, и 70 ученых чиновников были приговорены к смертной казни, а еще 82 отправлены на каторгу.

В рамках политики «Хайцзинь» даже был принят запрет на строительство больших морских кораблей: тот самый грандиозный флот Чжэна Хэ и морские плавания в начале правления династии Мин стали последними в истории Средневекового Китая. Нежелание контактировать с другими странами, с их технологиями и научными знаниями в итоге привели к застою, а война в конце эпохи династии Мин вновь посадила на китайский трон иноземцев: в 1644 году страной стала править маньчжурская династия Цин. Проводимая ими политика поставила крест на традиционной китайской науке, а отставание технологической мысли привело к колоссальному разрыву в уровне военной техники Китая и западных держав, что в итоге вылилось в опиумные войны XIX века и крайне невыгодные для Китая потери земель и мирные соглашения.

Государственный флаг Империи Цин, который официально использовался Китаем с 1889 по 1912 год. Изображение: Original: zh:清朝政府 Vector: Sodacan, Public domain, via Wikimedia Commons

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Результатом всех этих внутренних и внешних факторов стало очевидное отставание китайской научной мысли от западной в XVI–XVIII столетиях: непрерывное научное развитие внутри самого Китая к этому периоду остановилось. В европейской же науке в это время, наоборот, начинается подъем, который явил миру целое созвездие выдающихся мыслителей. Уже намного позже актуальные научные познания вновь пришли в Китай… с Запада. И китайская практика изучения, копирования и совершенствования со временем принесла отличные плоды.

Современное китайское научное сообщество — это важная часть мирового научно-технологического прогресса. Китай на равных участвует в гонке по разработке искусственного интеллекта и созданию инновационных полупроводников, самостоятельно осваивает космос, эксплуатируя собственную космическую станцию, и участвует во всех передовых областях науки.

История развития науки в Китае — это пример того, как невероятное стечение неблагоприятных обстоятельств может прервать череду успешных событий и остановить государство в шаге от мирового лидерства. И опыт развития китайской науки можно назвать интереснейшей страницей как истории науки, так и вообще всей мировой истории. Страна прошла путь от поступательного развития и выдающихся успехов к стагнации и последующему возрождению, и изучение этого опыта способно помочь понять как пути эволюции общемировой науки, так многие различия между западным и восточным вектором развития.

Автор текста Ольга Фролова

Изображение на обложке: Magnific

#История науки