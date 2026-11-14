 

В Новом Орлеане танкер протаранил круизное судно, десятки пострадавших

14.11.2026, 21:30, Разное
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В пятницу, 13 ноября, в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) танкер Atlantic Asphalt столкнулся с пассажирским круизным судном American Heritage, стоявшим у причала на реке Миссисипи. В результате столкновения пассажирское судно опрокинулось и частично затонуло. 32 человека были доставлены в больницы.

Как пишет Reuters, в момент столкновения с American Heritage, принадлежащего компании American Cruise Lines, сходили пассажиры. После удара судно начало погружаться в воду, накренилось и перевернулось. Несколько десятков человек оказались в реке.

По словам мэра Нового Орлеана Хелены Морено, на борту находились около 180-190 пассажиров и членов экипажа. Все они найдены, погибших и пропавших без вести нет. Из 32 госпитализированных никто не получил травм, угрожающих жизни. В спасательной операции участвовали сотрудники портовых служб, пожарные, береговая охрана и экипажи находившихся поблизости судов.

Представители береговой охраны США сообщили, что, по предварительным данным, танкер мог потерять управление из-за неисправности рулевого механизма. Причины столкновения расследуются.

После происшествия движение судов на участке Миссисипи возле Нового Орлеана было временно прекращено. Мэр города назвала спасение всех находившихся на борту «чудом на Миссисипи».

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