Вещество из грибов оказалось связано с продлением жизни: что обнаружили учёные

Пять совершенно разных способов продления жизни оказались связаны с одним и тем же веществом. Учёные обнаружили, что у мышей, получавших препараты для замедления старения или находившихся на низкокалорийной диете, повышался уровень эрготионеина — природного соединения, которое содержится в грибах. Пока неизвестно, помогает ли оно замедлять старение, но открытие может упростить поиск новых средств для продления жизни.

Исследователи из Мичиганского университета изучили пять методов, которые ранее уже продемонстрировали способность увеличивать продолжительность жизни самцов мышей. Четыре из них предполагали применение лекарственных веществ: рапамицина, акарбозы, канаглифлозина и 17-альфа-эстрадиола. Пятый заключался в ограничении калорийности питания.

Эти методы воздействуют на организм по-разному, поэтому учёные решили выяснить, существуют ли у них общие биологические последствия. Для этого они проанализировали изменения химического состава различных тканей мышей с помощью искусственного интеллекта.

Программу обучали распознавать закономерности, возникающие при использовании четырёх методов, а затем проверяли, сможет ли она отличить животных, получавших пятое воздействие, от обычных мышей. В 33 из 35 испытаний система успешно справилась с задачей. Это показало, что даже разные способы продления жизни вызывают в организме некоторые сходные изменения.

Особенно выделился эрготионеин. Это природное вещество вырабатывается грибами, включая привычные нам шляпочные грибы, а в организм животных попадает с пищей. Среди всех обнаруженных соединений только эрготионеин оказался одним из наиболее характерных признаков изменений более чем в двух типах тканей.

При этом его концентрация повышалась в мозге и крови мышей при использовании всех пяти методов. Исследователи также заметили некоторые общие изменения в процессах, связанных с распределением и использованием жировых запасов организма.

Однако повышенный уровень эрготионеина ещё не означает, что именно он помогает животным жить дольше. Возможно, это вещество лишь отражает другие биологические процессы, которые действительно влияют на старение.

Есть и ещё одно ограничение. Учёные сравнивали только методы, уже известные своей способностью продлевать жизнь мышам. Поэтому пока нельзя исключить, что похожие химические изменения возникают при длительном приёме любых лекарств или продолжительном изменении питания, даже если они никак не влияют на продолжительность жизни.

Чтобы проверить это предположение, исследователи планируют сравнить полученные результаты с данными о мышах, которым дают препараты, не увеличивающие продолжительность жизни.

Если выяснится, что повышение уровня эрготионеина действительно характерно именно для эффективных методов замедления старения, его можно будет использовать в качестве биологического маркера. Вместо того чтобы каждый раз ждать окончания продолжительных экспериментов, учёные смогут искать определённые химические изменения в крови и предварительно оценивать перспективность новых препаратов.

В дальнейшем такой подход потенциально может пригодиться и при разработке средств для замедления старения человека. Но пока результаты получены только на мышах, а непосредственная роль эрготионеина в продлении жизни остаётся неизвестной.

Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Aging.