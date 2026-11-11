Достаточно посмотреть на походку: учёные обнаружили ранний признак болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона может незаметно влиять на походку человека задолго до постановки диагноза. Причём дело не только в скорости ходьбы или количестве шагов. Учёные обнаружили, что одним из ранних признаков заболевания могут быть изменения в движениях рук, которые удалось выявить почти за семь лет до диагностирования болезни.

При обычной ходьбе наши руки и ноги движутся согласованно: когда правая нога шагает вперёд, вперёд перемещается левая рука. Это помогает уравновешивать повороты тела и сохранять устойчивость. Однако болезнь Паркинсона постепенно нарушает управление движениями. По мере гибели нервных клеток, вырабатывающих дофамин, движения могут замедляться, а мышцы — становиться более скованными.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее решили выяснить, насколько рано подобные нарушения можно обнаружить при повседневной ходьбе. Для этого они воспользовались данными крупного британского исследования здоровья, участники которого в течение недели носили на запястье датчики движения.

Учёные проанализировали записи 73 413 человек, а затем изучили их медицинские данные за период продолжительностью до десяти лет. За это время у 314 участников диагностировали болезнь Паркинсона.

Специальный алгоритм позволил выделить из записей те моменты, когда человек ходил, и оценить количество шагов, скорость движения и равномерность их ритма. Кроме того, по положению и движениям запястья программа определяла, свободно ли человек размахивает рукой при ходьбе или держит её, например, перед собой либо возле головы.

Выяснилось, что у людей, которым впоследствии диагностировали болезнь Паркинсона, некоторые особенности походки отличались от показателей остальных участников.

Особенно заметной оказалась разница в количестве шагов. Люди, получившие диагноз в течение 40 месяцев после ношения датчика, проходили в среднем около 4000 шагов в день. Среди участников, у которых за время наблюдения болезнь Паркинсона не выявили, этот показатель составлял примерно 6400 шагов.

У тех, кому диагноз поставили позднее, различия были менее выраженными. Однако в целом будущие пациенты с болезнью Паркинсона достигали меньшей максимальной скорости ходьбы. Отличались также ритм шагов и доля ходьбы, приходившаяся на продолжительные непрерывные отрезки.

Но наиболее интересную информацию дали именно движения рук. Оказалось, что люди, у которых впоследствии обнаружили болезнь Паркинсона, проводили меньшую часть времени ходьбы с естественным размахиванием руками. Причём исследователи смогли выявить такие различия даже в записях, сделанных почти за семь лет до постановки диагноза.

Это открытие может оказаться полезным для раннего выявления заболевания. В отличие от обследования в кабинете врача, носимые датчики позволяют наблюдать за тем, как человек двигается в привычной повседневной обстановке. Если результаты подтвердятся в других исследованиях, подобные измерения смогут помочь находить людей для участия в испытаниях методов лечения, направленных на замедление болезни на ранних стадиях.

Однако учёные подчёркивают, что пока речь идёт о статистических различиях между группами людей, а не о способе предсказать заболевание у конкретного человека. На походку и движения рук могут влиять боль, принимаемые лекарства и другие проблемы со здоровьем.

Есть и ещё одно ограничение: каждый участник носил датчик только в течение одного периода наблюдения. Поэтому исследователи не могли определить, когда именно начали изменяться движения его рук и как быстро происходили эти изменения.

Чтобы разобраться в этом, потребуются исследования с регулярными измерениями походки одних и тех же людей на протяжении нескольких лет.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Journal of Neural Transmission.