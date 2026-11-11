Владимир Мединский в течение часа объяснял американцам, почему годовщина Октябрьской революции отмечается в ноябре

На стартовавших в Абу-Даби переговорах между Россией, США и Украиной руководитель российской делегации Владимир Мединский провёл очередной ликбез для представителей Вашингтона.

В течение часа доктор исторических наук объяснял американцам разницу между Юлианским и Григорианским календарями, а также причинах отказа от дореволюционной орфографии в Советской России в 1918 году.

«Разговор начался с вопроса Стива Уиткоффа, почему годовщина Октябрьской революции отмечается 7 ноября. Мединский предметно ответил, после чего провёл краткий экскурс в историю России. Украинцы были в шоке», – пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

В конце первого дня переговоров Владимир Мединский подарил всем членам американской делегации по подарочному экземпляру своей новой монографии «Мифы о США».

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