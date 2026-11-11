 

BAE Systems представила контейнерную пушку для временной защиты судов

11.11.2026, 10:00, Разное
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На выставке Euronaval 2026 в Париже компания BAE Systems (Великобритания) представила семейство корабельных 40-мм артиллерийских систем Sea Tridon. Самый необычный вариант, Sea TridonC, выглядит как автоматическая башня на небольшом грузовом контейнере. Ее можно быстро установить на патрульном, вспомогательном или торговом судне без масштабной переделки корпуса.

В основе семейства — скорострельная пушка Bofors 40 mm L/70. Современные версии используют цифровые системы управления и программируемые боеприпасы, в том числе с готовыми поражающими элементами и неконтактным взрывателем. Такая защита особенно востребована на фоне распространения дронов и барражирующих боеприпасов: при отражении массовых атак важно не только поражать цели, но и экономно расходовать боезапас.

В семейство входят четыре исполнения. Bofors 40 Mk 4 Naval Gun интегрируется в боевую систему корабля. Sea Tridon оснащен собственной оптико-электронной системой управления огнем и подходит судам без такой системы. Sea Trinity — автономный комплекс ближней обороны с радаром и программируемыми боеприпасами. Sea TridonC объединяет орудие и оборудование в переносном контейнерном модуле.

Размещение оружия на торговых судах зависит от законодательства и правил конкретной страны. BAE Systems рассматривает установку Sea TridonC на таких судах в периоды повышенной угрозы при наличии военных или сотрудников береговой охраны для обслуживания комплекса. По словам главы BAE Systems Bofors Лены Гилльстрем, общая платформа позволит выбирать уровень защиты под конкретные задачи.Источник &#8212 BAE Systems

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