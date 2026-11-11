Кошки мяукают не просто так: учёные выяснили, чего они добиваются от людей

Когда кошка не может получить желаемое, она нередко начинает громко мяукать. Но выражает ли животное своё недовольство или действительно пытается привлечь человека, способного решить проблему? Учёные из Университета Сан-Паулу в Бразилии провели эксперимент, который помог разобраться в этом вопросе.

Исследователи отобрали 38 домашних кошек, владельцы которых отмечали, что их питомцы часто мяукают, когда дело касается еды. Каждому животному предложили небольшую пластиковую коробку с любимым лакомством. Через отверстия кошка могла чувствовать запах пищи, но самостоятельно достать её не получалось.

Затем учёные наблюдали за поведением животных в двух ситуациях: когда рядом находился внимательный к происходящему человек и когда кошка оставалась в комнате одна. Каждый этап наблюдения продолжался одну минуту.

Разница оказалась впечатляющей. В присутствии человека исследователи зарегистрировали 86 мяуканий, а в одиночестве — всего 20. Таким образом, рядом с людьми кошки мяукали более чем в четыре раза чаще. Статистический анализ также показал, что шансы на появление мяуканья в присутствии человека были более чем в 16 раз выше.

Однако самое интересное заключалось не только в количестве звуков. Учёные обратили внимание на то, куда кошки смотрели во время мяуканья. Животные часто направляли взгляд на человека, а иногда переводили его с человека на коробку с лакомством и обратно.

Такое поведение напоминало попытку обратить внимание человека на конкретную проблему. Когда же людей поблизости не было, кошки чаще оставались неподвижными и смотрели на дверь.

По мнению исследователей, эти различия указывают на то, что мяуканье может служить способом общения, направленным на определённого получателя. Иными словами, кошки не просто издают звуки из-за раздражения или возбуждения, а меняют своё поведение в зависимости от присутствия человека.

Эти результаты дополняют прежние наблюдения за кошачьим общением. Учёным давно известно, что домашние кошки часто мяукают в присутствии людей, но гораздо реже используют такие звуки при взаимодействии друг с другом. Одичавшие кошки также мяукают значительно реже домашних.

Поэтому исследователи уже давно подозревали, что мяуканье тесно связано с общением с человеком. Предполагалось, что кошки могут использовать разные звуки, когда хотят получить еду, ласку или пройти через закрытую дверь. Однако оставалось неясным, насколько их мяуканье действительно направлено на человека, а не просто отражает эмоциональное состояние.

Новый эксперимент предоставил дополнительные свидетельства в пользу первого объяснения. При этом учёные подчёркивают, что результаты не доказывают, будто кошки сознательно понимают способность человека решить их проблему или что каждое мяуканье представляет собой намеренную просьбу.

Есть и другие ограничения. В исследовании участвовало сравнительно немного животных, причём специально отобранных за склонность активно мяукать при виде еды. Поэтому пока неизвестно, будут ли так же вести себя более молчаливые кошки.

В дальнейшем исследователи планируют изучить сами звуки и сравнить мяуканье в различных ситуациях. Это поможет выяснить, используют ли кошки разные голосовые сигналы для разных просьб.

Тем не менее эксперимент уже показал важную особенность кошачьего поведения: столкнувшись с недоступным лакомством, животные значительно чаще подают голос именно тогда, когда рядом находится человек. А сочетание мяуканья и направленного взгляда позволяет предположить, что таким способом они пытаются привлечь его внимание к возникшей проблеме.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Animal Behaviour.