Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1722-й день войны

Минобороны РФ 11 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ямное, Ольшанка, Битица, Пушкаревка, Стецковка, Фотовиж и Великая Рыбица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Алисовка, Избицкое, Великие Проходы и Сосновка. Противник потерял до 315 военнослужащих, 18 автомобилей, одну 105 мм гаубицу М101 производства США и 12 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Студенок, Василевка Харьковской области, Маяки, Лозовое, Стародубовка и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 1 бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Василевская Пустошь, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райгородок, Николаевка и Красный Молочар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 36 автомобилей, 1 боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Яковлевка, Сергеевка, Криницы, Курицино, Зеленое, Золотые Пруды, Роганское, Андреевка, Белозерское Донецкой Народной Республики и Малиево Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воскресенка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Маломихайловка, Покровское и Коломийцы Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кушугум, Одаровка, Кирово, Балабино и Димитрово Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, 17 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1085 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала операции уничтожено: 674 самолета, 284 вертолета, 285051 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31602 танка и других боевых бронированных машин, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36910 орудий полевой артиллерии и минометов, 76928 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в сводке МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.