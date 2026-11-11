В ЮУрГУ придумали как восстанавливать бетонные конструкции с помощью бактерий

Специалисты Южно‑Уральского госуниверситета совместно с учеными китайского Чжэцзянского университета разработали перспективный способ устранения микротрещин в бетонных конструкциях, подверженных воздействию воды. Технология предназначена для ремонта тоннелей, подземных парковок, плотин и прочих гидротехнических объектов.

В основе метода лежит эмульсия на базе бактерий, дополненная альгинатом натрия, получаемым из бурых водорослей. Такой состав надежно перекрывает трещины и способен выдерживать гидростатическое давление до 2 бар, что сопоставимо с нагрузкой от водяного столба высотой 20 метров.

Ключевую роль в технологии играет бактерия Sporosarcina pasteurii, которая в присутствии кальция и мочевины способствует образованию кальцита. Кристаллы этого минерала заполняют полости в бетоне и блокируют проникновение влаги. Однако на практике поток воды вымывал бактерии, а сформированные ими кристаллы получались недостаточно плотными и разрушались.

Изображение: ЮУрГУ

Проблему удалось решить за счет добавления альгината натрия. Это вещество увеличивает вязкость эмульсии, препятствует вымыванию бактерий и частиц карбоната кальция, а при взаимодействии с ионами кальция формирует гелевую структуру, которая служит дополнительным уплотнителем трещин.

Изображение: ЮУрГУ

В итоге в состав эмульсии входит три главных компонента — это живые бактерии, предварительно подготовленные кристаллы карбоната кальция и альгинат натрия. В процессе работы последний практически мгновенно создает гель, фиксирующий компоненты в зоне повреждения, а бактерии продолжают наращивать кристаллы кальцита, постепенно упрочняя участок.

По оценкам разработчиков, внедрение технологии позволит существенно увеличить эксплуатационный ресурс бетонных сооружений и сократить расходы на их техническое обслуживание.Источник — ЮУрГУ