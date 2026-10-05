В Нигерии разбился военный самолет, на борту которого находились 32 человека

Самолет ВВС Нигерии разбился в понедельник в штате Ондо на юго-западе страны. На борту находились 25 пассажиров и семь членов экипажа, сообщил министр авиации Нигерии Фестус Кейамо.

По информации Premium Times, самолет ATR-42 выполнял рейс из Бенина в Лагос. Связь с ним была потеряна в 9:13 утра по местному времени. Обломки обнаружены недалеко от военно-морской базы в районе Игбокода.

Поисково-спасательная операция продолжается. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

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