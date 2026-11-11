В Италии эвакуированы не менее 300 школ после массовых сообщений о заложенных бомбах

В среду, 11 ноября, в Италии были эвакуированы не менее 300 школ после получения электронных писем с угрозами взрывов. Об этом сообщил министр образования страны Джузеппе Вальдитара, передает Reuters.

По словам министра, число затронутых учебных заведений может увеличиться. Руководство школ организовало эвакуацию учащихся и сотрудников в безопасные места. В числе затронутых городов – Рим, Милан, Неаполь и Болонья.

Согласно сообщениям итальянских СМИ, школы получили практически идентичные электронные письма с утверждениями о заложенных взрывных устройствах. Авторы угрожали массовыми убийствами и утверждали, что бомба находится даже в автомобиле премьер-министра Италии.

Полиция Рима начала расследование. В проверке зданий участвуют саперы и специалисты по киберпреступности. Пока нет подтверждений того, что в школах действительно были заложены взрывные устройства.

Новая волна угроз последовала за серией аналогичных инцидентов в Европе. На прошлой неделе сообщения о бомбах привели к нарушениям авиасообщения и изменению маршрутов десятков рейсов.

6 ноября из-за угрозы взрыва была эвакуирована штаб-квартира ирландской государственной телерадиокомпании RTÉ в Дублине. Аналогичные сообщения получили другие ирландские и британские СМИ, включая Sky News. Проверка здания RTÉ не выявила опасных предметов.

Власти Ирландии ранее заявили, что серия угроз может представлять собой скоординированную кампанию по нарушению работы транспортной инфраструктуры и средств массовой информации. Кто стоит за рассылкой сообщений, пока не установлено.