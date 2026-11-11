В Абу-Даби при попытке перепрятать сало задержан министр иностранных дел Украины

В ночь на 11 ноября сотрудниками департамента государственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби был задержан министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным СМИ, накануне инцидента в арабскую контрразведку поступил сигнал о подготовке крупной сделки по продаже наркотиков с указанием времени и места закладки запрещённых веществ в тайник.

«Отрабатывая полученную информацию, офицеры действительно обнаружили на месте подозрительного иностранца, который что-то зарывал под пальмой. Как только мы выяснили, что он дипломат и зачем-то прятал свиной жир, мы его тут же отпустили», – сказал глава МВД ОАЭ Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина.

Сам Сибига объяснил свой поступок желанием передать сало одному из своих родственников, который находится на заработках в Абу-Даби.

«Я стал жертвой очередной провокации. Я всего лишь хотел передать кусок нашего житомирского сала своему племяннику, но из-за плотного графика встретиться у нас не получилось. Поэтому я решил его передать через тайник, так испокон веков поступали наши предки», – написал политик в своём X (бывший Twitter).

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