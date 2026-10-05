В День учителя полицейские задержали 1150 педагогов-коррупционеров

Заместитель министра внутренних дел Антон Макаренко рассказал о проведённом 5 октября 2026 года всероссийском антикоррупционном рейде, благодаря которому удалось вывести на чистую воду 1150 взяточников в 47 регионах.

«Сегодня, в День учителя, мы поставили точку в карьера тысячи оборотней с указками. Эти мздоимцы получили ценнейшие подарки, хотя не имели на это права по закону. За борзых щенков они были готовы завышать оценки учащимся и помогать им списывать на экзаменах», – сказал Макаренко.

Самую большую взятку получила преподаватель математики из Екатеринбурга – родители учеников подарили ей сертификат популярного маркетплейса номиналом 10 тысяч рублей. Также в пресс-релизе МВД упоминается преподаватель труда из Якутска, который получил в честь профессионального праздника ящик водки стоимостью 3,5 тысячи рублей.

Как заверил журналистов Макаренко, ни один из задержанных 5 октября педагогов «не уйдёт от справедливого наказания», после выхода из тюрьмы коррупционеры не смогут снова работать с детьми – прокуратура планирует аннулировать их дипломы о высшем образовании.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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