 

В День учителя полицейские задержали 1150 педагогов-коррупционеров

05.10.2026, 15:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра внутренних дел Антон Макаренко рассказал о проведённом 5 октября 2026 года всероссийском антикоррупционном рейде, благодаря которому удалось вывести на чистую воду 1150 взяточников в 47 регионах.

«Сегодня, в День учителя, мы поставили точку в карьера тысячи оборотней с указками. Эти мздоимцы получили ценнейшие подарки, хотя не имели на это права по закону. За борзых щенков они были готовы завышать оценки учащимся и помогать им списывать на экзаменах», – сказал Макаренко.

Самую большую взятку получила преподаватель математики из Екатеринбурга – родители учеников подарили ей сертификат популярного маркетплейса номиналом 10 тысяч рублей. Также в пресс-релизе МВД упоминается преподаватель труда из Якутска, который получил в честь профессионального праздника ящик водки стоимостью 3,5 тысячи рублей. 

Как заверил журналистов Макаренко, ни один из задержанных 5 октября педагогов «не уйдёт от справедливого наказания», после выхода из тюрьмы коррупционеры не смогут снова работать с детьми – прокуратура планирует аннулировать их дипломы о высшем образовании.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.10 / Прорыв в поиске внеземной жизни: ученые ищут жизнь во Вселенной с помощью «молекулярного стетоскопа» 

05.10 / В 2027 в космос отправится первая орбитальная ферма для майнинга биткоинов

05.10 / Бывший мэр Сочи Копайгородский осужден в РФ на 15 лет строгого режима

05.10 / Скрытая цена ультраобработанной еды: те же калории, но тело и мозг реагируют иначе

05.10 / Минфин выплатит бонус всем россиянам, которые хранят на своих счетах от 100 миллионов рублей

05.10 / В России ушел в отставку глава Краснодара

05.10 / Зомби-клетки и старение: ученые нашли способ помочь иммунитету очищать организм

05.10 / Die Linke подает в суд на министра экономики ФРГ за обвинения в коммунизме и антисемитизме

05.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1685-й день войны

05.10 / В Китае губернатор Ли Вэньчжун лично собрал всех вредителей с поля площадью 11 км²

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике