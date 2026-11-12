В Бруклине обрушилось строящееся здание — один погибший, десять пострадавших

В нью-йоркском районе Бруклин обрушилось трехэтажное строящееся здание. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным местной пожарно-спасательной службы, обрушение произошло около 16:00 по местному времени в районе Флэтбуш, в центральной части Бруклина.

Под завалами остается как минимум один человек. На месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор обломков и поиск возможных пострадавших.

Причины обрушения здания устанавливаются.