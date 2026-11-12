 

В Бруклине обрушилось строящееся здание — один погибший, десять пострадавших

12.11.2026, 6:48, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

В нью-йоркском районе Бруклин обрушилось трехэтажное строящееся здание. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным местной пожарно-спасательной службы, обрушение произошло около 16:00 по местному времени в районе Флэтбуш, в центральной части Бруклина.

Под завалами остается как минимум один человек. На месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор обломков и поиск возможных пострадавших.

Причины обрушения здания устанавливаются.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.11 / Российские войска ночью атаковали Киев баллистическими ракетами

12.11 / Демократ впервые за 44 года выиграл выборы в Сенат США от консервативного Миссисипи

12.11 / «Как ограбить банк» — Карл Маркс, кукурузные палочки в волосах и деньги Джеффа Безоса

12.11 / Как Шампольон заставил иероглифы говорить: биография человека, который «взломал код» Древнего Египта

12.11 / Гречневая лузга как сырье: кинетика процесса и путь к биоуглю

11.11 / МИД РФ сообщил о смерти посла России в США Александра Дарчиева

11.11 / Популярный миф о «мужском питании» не выдержал научной проверки

11.11 / Главу регионального совета Шомрон Йоси Дагана не пустили во Францию из-за строительства поселений

11.11 / Магниевый имплантат с программируемым сроком службы: как это работает

11.11 / Не стресс и недосып: учёные выяснили, что сильнее всего мешает студентам

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике