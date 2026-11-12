Демократ впервые за 44 года выиграл выборы в Сенат США от консервативного Миссисипи

Кандидат от Демократической партии Скотт Колом одержал победу на выборах в Сенат США от штата Миссисипи, опередив действующего сенатора-республиканку Синди Хайд-Смит. Победу Колома подтвердили CNN и Associated Press. Хайд-Смит признала поражение и поздравила соперника.

По последним данным подсчета, Колом получил 49,19% голосов, Хайд-Смит – 48,71%. За независимого кандидата Тая Пинкинса проголосовали 2,1%. Преимущество демократа составило менее 5000 голосов. Подсчет оставшихся бюллетеней продолжается.

Миссисипи традиционно считается одним из оплотов Республиканской партии. В последний раз демократы побеждали здесь на выборах в Сенат в 1982 году. Колом станет первым чернокожим сенатором от Миссисипи со времен Реконструкции после Гражданской войны в XIX веке.

После победы Колома Демократическая партия получит 55 мест в Сенате нового созыва. По итогам промежуточных выборов демократы увеличили свое представительство в верхней палате Конгресса на восемь мест – это крупнейший подобный успех партии с 1986 года.

Подсчет голосов в Миссисипи продолжался более недели после выборов 3 ноября. В ночь после голосования Колом опережал Хайд-Смит всего на 43 голоса, однако по мере поступления результатов подсчета почтовых и предварительных бюллетеней его преимущество увеличивалось.