Не стресс и недосып: учёные выяснили, что сильнее всего мешает студентам

Стресс, тревожность, недосып и депрессия заметно осложняют студенческую жизнь. Однако новое исследование показало, что чаще всего успеваемости мешает совсем другая проблема — привычка откладывать дела на потом. Причём она оказалась не только самым распространённым препятствием в учёбе, но и одной из главных причин психологического дискомфорта.

К такому выводу пришёл исследователь Кембриджского университета Итамар Шац, изучивший ответы более 65 тысяч студентов почти из 100 американских учебных заведений. Участникам предлагалось оценить, с какими трудностями они сталкивались за последние 12 месяцев и насколько те мешали их учёбе. Всего опрос охватывал 36 проблем, связанных со здоровьем и повседневной жизнью.

Результаты оказались весьма показательными. О негативном влиянии прокрастинации на успеваемость сообщили 45,4% опрошенных. Для сравнения, стресс мешал учёбе 36,6% студентов, тревожность — 30,4%, проблемы со сном — 22%, а депрессия — 20%.

При этом сама привычка откладывать дела встречалась значительно чаще, чем можно предположить по этим цифрам. О ней сообщили 72,3% участников исследования — почти столько же, сколько о стрессе (73,8%). По распространённости эти две проблемы практически сравнялись.

Прокрастинация также заняла первое место среди причин выраженного психологического дискомфорта. На связанные с ней переживания пожаловались 45,7% студентов. Даже непосредственно учебные трудности вызывали подобные переживания реже — у 38,9% опрошенных. Далее следовали беспокойство из-за внешности (31,8%), финансов (30,8%) и будущей карьеры (29,6%).

Однако у этих результатов есть важный нюанс. Прокрастинация оказалась главным препятствием для студентов прежде всего потому, что она чрезвычайно распространена. Если рассматривать только тех, кто сталкивается с конкретной проблемой, картина несколько меняется.

Например, среди студентов, сообщивших о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 64,1% считали, что он отрицательно влияет на их успеваемость. Среди тех, кто сталкивался с прокрастинацией, аналогичный показатель составлял 62,7%. Таким образом, СДВГ несколько чаще сопровождался учебными трудностями, но в общей выборке его влияние оказалось меньше из-за значительно более низкой распространённости: о нём сообщили 20,2% участников.

Исследователь также обращает внимание на то, что многие выявленные проблемы тесно связаны друг с другом. Прокрастинация не обязательно возникает сама по себе: её могут провоцировать или усиливать стресс, тревожность и недостаток сна.

В результате формируется замкнутый круг. Студент откладывает выполнение задания, из-за чего начинает нервничать. Переживания мешают ему нормально спать, а недосып ещё сильнее затрудняет возвращение к работе. Чем дольше продолжается эта ситуация, тем сложнее из неё выбраться.

При этом результаты исследования требуют осторожной интерпретации. Учёные анализировали субъективные оценки студентов, а не их реальные оценки или изменения успеваемости. Поэтому полученные данные не позволяют точно определить, насколько прокрастинация снижает академические результаты и что именно становится причиной возникающих трудностей.

Тем не менее масштаб проблемы трудно игнорировать. По мнению Шаца, привычку откладывать дела следует рассматривать не просто как одну из серьёзных трудностей студентов, а как потенциально главное препятствие для их академической успеваемости в среднем по всей студенческой среде.

Более того, последствия прокрастинации могут сохраняться и после окончания учёбы. В исследовании 2013 года учёные обнаружили связь между склонностью откладывать дела и уровнем заработка. Каждый дополнительный балл по пятибалльной шкале прокрастинации в среднем соответствовал снижению годового дохода примерно на 15 тысяч долларов.

Это не означает, что привычка откладывать дела сама по себе неизбежно приводит к финансовым потерям. Возможных объяснений несколько: трудности во время учёбы могут ограничивать карьерные возможности, а сохраняющаяся прокрастинация — мешать профессиональному росту. Не исключено и влияние других факторов.

Таким образом, проблема, которую нередко воспринимают как обычную студенческую привычку, может иметь гораздо более серьёзное значение. Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показывает, насколько широко распространена прокрастинация и почему её влияние на учёбу заслуживает отдельного внимания.