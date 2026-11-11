В Абу-Даби завершились переговоры России, Украины и США. Стороны договорились об обмене пленными

В среду, 11 ноября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США, посвященные прекращению российско-украинской войны и вопросам безопасности в Европе. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, однако существенного прогресса в преодолении основных разногласий добиться не удалось, пишет Reuters.

Окончательное число военнопленных, подлежащих обмену, должно быть согласовано 12 ноября. Ранее обсуждалась возможность обмена по формуле «1000 на 1000» или более.

В ходе переговоров обсуждались территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины, послевоенное устройство Европы и восстановление разрушенной инфраструктуры. Представители РФ и Украины заявили о некотором прогрессе, однако разногласия по вопросу о территориях сохраняются.

Джаред Кушнер, представлявший на переговорах американскую сторону вместе со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом, назвал встречи продуктивными. Вместе с тем он признал, что территориальный вопрос остается наиболее сложным из обсуждавшихся.

Кушнер также сообщил, что 12 ноября он и Виткофф намерены встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить результаты переговоров и попытаться сблизить позиции сторон. После этого американские представители планируют отправиться в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По сообщению ТАСС, Виткофф и Кушнер уже вылетели из Абу-Даби. Пункт назначения в сообщении не указан.