Министерство спорта поручило всем российским спортсменам приобрести иностранное гражданство

Министр спорта России Михаил Дегтярёв подписал постановление, согласно которому все спортсмены, отстаивающие честь РФ на международном уровне или в качестве нейтральных атлетов, обязаны до 1 января 2027 года обзавестись дополнительным иностранным гражданством.

«Важно сорвать любые намерения организации бойкота со стороны наших противников, сделать такие провокации бессмысленными, – подчеркнул глава Минспорта. – В приоритете – гражданство Европейского союза, Великобритании и государств с наибольшим числом договоров о безвизовом режиме».

После получения иностранного гражданства его обладатели должны оповестить об этом Минспорт. Далее ведомство направит соответствующее уведомление в МВД и другие структуры, чтобы против обладателей не вводились санкции в случае если у РФ нет соответствующих договоров о признании двойного гражданства с отдельными государствами.

«В случае завершения спортивной карьеры от иностранного гражданства необходимо отказаться и тоже оповестить об этом нас, иначе его обладатели могут быть привлечены к ответственности на территории Российской Федерации», – заключил министр спорта.

Также в Минспорта пообещали приятный бонус медалистам крупных международных соревнований – им возместят стоимость процедуры приобретения иностранного гражданства в случае предоставления подтверждающих документов.

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