Экс-министра Михаила Абызова приговорили в РФ к 14 годам колонии по совокупности двух дел

Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к шести с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 14 лет колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Суд удовлетворил гражданский иск РВК, постановив взыскать с Абызова 353,75 миллионов рублей. Обвинение требовало назначить бывшему министру 15 лет лишения свободы и штраф в размере 90 миллионов рублей. Защита настаивала на оправдании.

В декабре 2023 года Абызов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей по первому делу, связанному с созданием преступного сообщества, мошенничеством, отмыванием денег, незаконным предпринимательством и коммерческим подкупом. Свою вину он отрицал.

Михаил Абызов занимал пост министра по делам открытого правительства РФ в 2012-2018 годах. В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства его имущество и средства подконтрольных компаний на общую сумму 32,5 миллиардов рублей. Исполнение решения об изъятии имущества началось в октябре 2025 года.