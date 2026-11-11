 

Экс-министра Михаила Абызова приговорили в РФ к 14 годам колонии по совокупности двух дел

11.11.2026, 14:19, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к шести с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 14 лет колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Суд удовлетворил гражданский иск РВК, постановив взыскать с Абызова 353,75 миллионов рублей. Обвинение требовало назначить бывшему министру 15 лет лишения свободы и штраф в размере 90 миллионов рублей. Защита настаивала на оправдании.

В декабре 2023 года Абызов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей по первому делу, связанному с созданием преступного сообщества, мошенничеством, отмыванием денег, незаконным предпринимательством и коммерческим подкупом. Свою вину он отрицал.

Михаил Абызов занимал пост министра по делам открытого правительства РФ в 2012-2018 годах. В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства его имущество и средства подконтрольных компаний на общую сумму 32,5 миллиардов рублей. Исполнение решения об изъятии имущества началось в октябре 2025 года.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.11 / Гравитация может «разрываться» и соединяться заново: что выяснили физики

11.11 / В Италии эвакуированы не менее 300 школ после массовых сообщений о заложенных бомбах

11.11 / В Абу-Даби при попытке перепрятать сало задержан министр иностранных дел Украины

11.11 / Вещество из грибов оказалось связано с продлением жизни: что обнаружили учёные

11.11 / В ЮУрГУ придумали как восстанавливать бетонные конструкции с помощью бактерий

11.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1722-й день войны

11.11 / Достаточно посмотреть на походку: учёные обнаружили ранний признак болезни Паркинсона

11.11 / Владимир Мединский в течение часа объяснял американцам, почему годовщина Октябрьской революции отмечается в ноябре

11.11 / Имбирь, лимон и мёд: помогают ли народные средства при простуде?

11.11 / Кошки мяукают не просто так: учёные выяснили, чего они добиваются от людей

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике