Учёные впервые провели КТ-сканирование внутренней структуры втульчатого топора раннего железного века

В Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ впервые исследовали с помощью компьютерной томографии полый металлический предмет с деревянным вкладышем — втульчатый топор-кельт тагарской археологической культуры VII–VI веков до нашей эры из фондов Института археологии и этнографии СО РАН. Ранее КТ-сканированию подвергались в основном органические находки — черепа, костные останки, бивни мамонтов и составные орудия. Каждый такой кельт является коллекционным музейным предметом, поэтому учёные не имеют права производить с ним механические манипуляции, кроме поверхностных неповреждающих, — а потому задача состояла в том, чтобы «увидеть» полость втулки, текстуру рукоятки и другие скрытые детали, не извлекая остатков топорища.

Топор обнаружили в кургане №12 могильного комплекса Казановка-6 в Аскизском районе Хакасии во время раскопок под руководством научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Антона Выборнова. По его словам, кельт лежал на дне погребальной камеры возле руки погребённого, сохранившейся in situ и в анатомическом порядке, что позволяет точно определять культурную принадлежность погребения; по данным антропологического анализа, в могиле были захоронены как минимум двое мужчин 40–50 лет. У кельта два ушка на узких гранях, через одно из них дважды продет и завязан узлом сыромятный кожаный ремешок, а в полости сохранился фрагмент деревянной рукояти.

Полностью достичь искомого результата не удалось: сильный фон от бронзы не позволил отчётливо рассмотреть втулку, глубину насада и внутреннее устройство, однако удалось зафиксировать иное. На аксиальных послойных срезах в структуре металла выявлены полости, оставшиеся после заливки кельта, причём ни с внешней, ни с внутренней стороны «газовых раковин» не наблюдалось — значит, технология литейного производства была соблюдена: металл имел нужную температуру, створки прогреты, газ выходил полностью. В полостях читаются инородные частицы, и, возможно, именно поэтому мастеру не хватило металла, чтобы долить второе ушко. Особый интерес для музейных реставраторов представляют результаты КТ-анализа остатков рукояти: на снимках отчётливо видны все растрескивания древесины, их направления и глубина. Учёные планируют продолжить исследования и получить серию КТ-изображений целого ряда таких предметов.

Фото: пресс-служба Новосибирского государственного университета