 

Российский беспилотник ударил по рынку в Одесской области, есть жертвы

11.11.2026, 15:18, Разное
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В среду, 11 ноября, российские военные нанесли удар реактивным беспилотником по рынку в центре Черноморска Одесской области Украины. В результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Удар был нанесен по рынку «Ранковый», расположенному в центральной части города.

В результате взрыва повреждены расположенные поблизости жилые дома и автомобили. На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий атаки.

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