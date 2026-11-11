Российский беспилотник ударил по рынку в Одесской области, есть жертвы

В среду, 11 ноября, российские военные нанесли удар реактивным беспилотником по рынку в центре Черноморска Одесской области Украины. В результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Удар был нанесен по рынку «Ранковый», расположенному в центральной части города.

В результате взрыва повреждены расположенные поблизости жилые дома и автомобили. На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий атаки.