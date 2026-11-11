Почему давление повышается с возрастом?

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11.11.2026, 16:03, Разное
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Старение – естественный процесс, который затрагивает каждую клетку нашего тела, и сердечно-сосудистая система не исключение. С годами показатели тонометра у большинства людей начинают ползти вверх. Повышение давления с возрастом связано с изменением структуры самих сосудов и угасанием некоторых регуляторных функций организма.

Главные анатомические и физиологические причины, почему это происходит:

Потеря эластичности артерий (артериосклероз): в молодости стенки крупных сосудов гибкие и пружинящие благодаря обилию волокон белка эластина. Когда сердце выбрасывает порцию крови, сосуды мягко расширяются, гася ударную волну. С возрастом эластин постепенно замещается жестким белком коллагеном, а на стенках могут откладываться соли кальция. Сосуды становятся жесткими, похожими на старые резиновые шланги. Они больше не могут амортизировать удары сердца, из-за чего резко растет именно верхнее (систолическое) давление. Атеросклероз: на протяжении жизни на поврежденных внутренних стенках сосудов (эндотелии) могут оседать излишки холестерина, формируя бляшки. Они сужают просвет артерий и мешают свободному току крови. Чтобы протолкнуть кровь через суженные и забитые «трубы» к жизненно важным органам, сердцу приходится развивать гораздо большее усилие. Снижение чувствительности барорецепторов: в стенках наших крупных артерий есть специальные датчики давления – барорецепторы. В молодости они мгновенно реагируют на любые изменения например, когда вы резко встали и дают мозгу сигнал расширить или сузить сосуды. С возрастом эти датчики «устают» и работают с опозданием, из-за чего организму сложнее удерживать давление в стабильном русле. Изменения в работе почек: почки – главный фильтр и регулятор объема жидкости. С возрастом их фильтрационная способность снижается. Они хуже выводят избыток соли, что приводит к задержке воды в организме. Объем крови увеличивается, создавая дополнительное русловое давление. Гормональная перестройка: у женщин мощным защитным зонтиком для сосудов служат гормоны эстрогены. В период менопаузы их уровень резко падает, сосуды теряют былую защиту, что часто приводит к быстрому развитию гипертонии.

Хотя возрастные изменения неизбежны, скорость их развития во многом зависит от нас. Активный образ жизни, отказ от курения и контроль веса помогают сохранить сосуды молодыми и гибкими на долгие годы.

Автор текста Анастасия Будаева

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