Препарат от давления оказался средством для роста бороды — теперь это подтвердили исследования

Препарат, который десятилетиями используют для борьбы с облысением, оказался способен стимулировать рост бороды и усов. В новом исследовании заметные изменения появились уже через восемь недель применения, а спустя три месяца густота волос на лице увеличилась примерно на 15–17%.

Речь идет о миноксидиле — средстве с довольно необычной историей. В 1970-х годах его разработали для лечения повышенного артериального давления. Однако врачи заметили неожиданный побочный эффект: у пациентов начинали активнее расти волосы. Это открытие привело к созданию наружной формы препарата, которую в 1988 году одобрили в США для лечения облысения у мужчин. Позднее средство разрешили применять и женщинам.

Со временем возник закономерный вопрос: если миноксидил стимулирует рост волос на голове, почему бы не использовать его для бороды и усов? Некоторые мужчины уже давно экспериментируют с таким способом, но убедительных научных данных о его эффективности пока немного.

Новое исследование, проведенное специалистами Университета Махидол в Бангкоке, позволило получить дополнительные доказательства. В эксперименте участвовали 69 трансгендерных мужчин, проходивших гормональную терапию тестостероном. У некоторых из них волосы на лице оставались недостаточно густыми, несмотря на лечение.

Участников случайным образом разделили на две группы. Первая, состоявшая из 34 человек, дважды в день наносила на лицо трехпроцентный раствор миноксидила. Остальные 35 человек использовали плацебо — средство без действующего вещества. Эксперимент продолжался 12 недель, причем ни участники, ни непосредственно работавшие с ними исследователи не знали, кому достался настоящий препарат.

Уже через восемь недель у применявших миноксидил борода и усы стали заметно гуще, чем у участников контрольной группы. К концу эксперимента плотность волос в области усов увеличилась примерно на 17%, а в области бороды — на 15% относительно исходных показателей.

Многие участники также сообщили, что стали больше довольны своей внешностью и отметили улучшение качества жизни. Для трансгендерных мужчин это может иметь особое значение, поскольку даже при достаточной терапии тестостероном рост волос на лице не всегда соответствует ожиданиям.

При этом препарат показал хорошую переносимость. Некоторые участники столкнулись с зудом, покраснением и шелушением кожи, однако серьезных побочных эффектов исследователи не зарегистрировали. Артериальное давление оставалось стабильным на протяжении всего эксперимента.

Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку миноксидил расширяет кровеносные сосуды. Если значительное количество вещества попадет в кровоток, теоретически возможны головокружение, снижение давления, учащенное сердцебиение и ощущение перебоев в работе сердца. В данном исследовании подобных серьезных проблем не наблюдалось.

Но будет ли миноксидил столь же эффективен для остальных мужчин? Пока однозначного ответа нет. Авторы допускают, что тестостерон мог усиливать действие препарата, поэтому результаты эксперимента нельзя автоматически распространять на всех желающих отрастить бороду.

Тем не менее некоторые данные указывают, что эффект не ограничивается трансгендерными мужчинами. Еще в 2016 году исследование показало, что трехпроцентный миноксидил улучшает рост бороды у мужчин по сравнению с плацебо.

Любопытный случай описали и в 2024 году. Исследователи наблюдали за однояйцевыми близнецами, один из которых более года наносил пятипроцентный миноксидил на область бороды и усов, а второй не использовал препарат. Через 16 месяцев у первого брата оказалось больше волос на лице, причем их плотность также была выше. Хотя сравнение близнецов представляет особый интерес из-за их генетического сходства, наблюдение всего за двумя людьми не позволяет делать окончательных выводов.

Исследования миноксидила для роста бороды пока находятся на ранней стадии. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не одобрило препарат для применения на лице, хотя некоторые врачи уже назначают его пациентам вне официальных показаний.

Авторы нового исследования считают, что миноксидил можно рассматривать в качестве дополнительного средства для трансгендерных мужчин, у которых гормональная терапия не обеспечила желаемого роста бороды и усов.

Однако специалисты Американской академии дерматологии предупреждают, что самостоятельное применение препарата на лице может вызывать выраженное раздражение кожи. Поэтому перед использованием миноксидила для роста бороды рекомендуется проконсультироваться с дерматологом.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Journal of Dermatological Treatment.