В Испании проходят массовые протесты, десятки задержанных

В Испании в среду, 11 ноября, проходит всеобщая забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами страны. В Мадриде, Барселоне и других городах проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с полицией и перекрытием дорог. По данным министерства внутренних дел, за первые часы забастовки задержаны около 30 человек.

Как пишет Reuters, это первая за 14 лет всеобщая забастовка в Испании. Ее участники требуют повышения зарплат, снижения стоимости жизни и принятия мер для решения жилищного кризиса. Организаторами акции выступили два крупнейших профсоюза страны – CCOO и UGT, к которым присоединились объединения арендаторов жилья.

Наиболее серьезные столкновения произошли в Мадриде, где полиция применила силу и перцовый газ против участников акции возле крупнейшего оптового продовольственного рынка «Меркамадрид». По данным агентства EFE, медицинская помощь потребовалась 13 участникам протеста. Еще восемь человек пострадали при столкновениях возле автобусного парка в районе Карабанчель.

В Каталонии протестующие перекрыли более 30 участков автомобильных дорог, включая основные магистрали, ведущие в Барселону. Демонстранты также заблокировали подъезды к порту Таррагоны и нескольким промышленным зонам. Нарушено движение общественного транспорта и пригородных поездов.

Забастовка затронула предприятия автомобильной промышленности, морские порты и другие отрасли экономики. Профсоюзы сообщили об остановке работы заводов Volkswagen в Наварре и SEAT в Барселоне, а также о практически полном прекращении работы ряда крупных портов. При этом представители работодателей утверждают, что масштаб забастовки значительно меньше, чем заявляют ее организаторы.

По данным Associated Press, одной из главных причин недовольства стал стремительный рост стоимости жилья. За последнее десятилетие средняя арендная плата в Испании почти удвоилась, и для многих молодых людей самостоятельная аренда квартиры стала практически недоступной.