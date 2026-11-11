 

75-летний чиновник Минкульта назвал Канье Уэста «пляшущим негром» и заявил о невозможности его выступлений в России

11.11.2026, 18:15, Разное
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75-летний директор департамента государственной информационной политики министерства культуры Российской Федерации Иосиф Дамиров во время празднования своего юбилея заявил, что концерт Канье Уэста был изначально «немыслим, невозможен и недопустим» как в Санкт-Петербурге, так и в любом другом городе России или «в любой другой вменяемой стране». Фрагмент его выступления с этими словами был опубликован гостями торжества в соцсетях.

По словам Дамирова, он лично приложил все усилия, чтобы донести информацию о «готовящейся культурной диверсии» высшему руководству страны, и добился запрета на выступление американского артиста.

«Это кощунство и преступление, когда сама идея такая в голову приходит, что в нашем городе-герое Ленинграде, в нашем славном городе на Неве будет дрыгаться этот, не побоюсь такого слова, клоун… Кому надо смотреть на плящущих негров – нет, я представить не могу, кому это надо. Не в нашей стране точно. Нет у нас аудитории для таких концертов. Немыслимо, невозможно, недопустимо и точка здесь. Я эту позицию отстоял и я эту позицию буду отстаивать и дальше. У нас нормальная страна», – сказал он.

Дамиров в 1981-1987 годах работал в Главлите СССР, затем был секретарём у зампреда Совмина, а в 1992 году стал чиновником Минкульта. В 2011 году его отправил в отставку президент Дмитрий Медведев с формулировкой «в связи с достижением преклонного возраста» (тогда чиновнику исполнилось 60 лет), однако в 2023 году Дамирова вновь позвали на госслужбу. В настоящий момент он отвечает за воплощение единой государственной информационной политики в культуре и искусстве, курирует молодёжное направление и отвечает за сохранение исторической памяти.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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