Популярный миф о «мужском питании» не выдержал научной проверки

Мясо традиционно считается важной частью «мужского» рациона. В социальных сетях даже набирают популярность диеты, практически полностью состоящие из продуктов животного происхождения. Их сторонники утверждают, что такое питание помогает поддерживать высокий уровень тестостерона, особенно с возрастом. Однако новое исследование финских учёных обнаружило неожиданную закономерность: мужчины, потреблявшие больше животного белка относительно растительного, в среднем имели более низкий уровень этого гормона.

Исследователи из Университета Восточной Финляндии изучили данные 2546 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Участники подробно записывали всё, что ели в течение четырёх дней, после чего учёные сопоставили особенности их питания с концентрацией тестостерона в крови.

Выяснилось, что чем выше была доля животного белка по отношению к растительному, тем ниже в среднем оказывался уровень общего тестостерона. У мужчин с наибольшим преобладанием животного белка также наблюдались самые низкие показатели свободного тестостерона.

Это важное различие. Значительная часть тестостерона в крови связана с белками, тогда как свободный тестостерон циркулирует в несвязанном состоянии. Измерение обеих форм позволяет получить более полное представление о гормональном состоянии организма.

Интересно, что противоположная закономерность обнаружилась при изучении растительного белка. Мужчины, получавшие больше белка из растительных продуктов, не относящихся к зерновым, например овощей, бобовых и орехов, имели более высокий уровень свободного тестостерона.

Однако исследователи предостерегают от поспешных выводов. Хотя обнаруженные различия были статистически значимыми, их величина оказалась относительно небольшой. Пока неизвестно, могут ли такие изменения концентрации гормона вообще влиять на здоровье.

Кроме того, учёные попытались выяснить, что произойдёт, если заменить животный белок растительным. Для этого они построили статистические модели на основе собранных данных. Результат оказался неоднозначным: предполагаемая замена одного источника белка другим не показала значимой связи ни с общим, ни со свободным тестостероном.

Иными словами, исследование не доказывает, что мясо снижает тестостерон, а переход на растительную пищу повышает его. Оно лишь показывает определённые взаимосвязи между привычным рационом и гормональными показателями.

Почему такие взаимосвязи вообще могут возникать, пока неизвестно. Одна из гипотез заключается в том, что животный белок может способствовать развитию воспалительных процессов, способных подавлять выработку тестостерона. Другое возможное объяснение связано с различиями в обмене веществ, включая реакцию организма на инсулин.

При этом животные и растительные продукты отличаются не только содержащимися в них белками. Растительная пища обычно обеспечивает организм большим количеством клетчатки, углеводов и ненасыщенных жирных кислот. Животные продукты, напротив, могут содержать больше насыщенных жиров и холестерина. Какую роль играют эти различия, ещё предстоит установить.

Есть и другие ограничения. Исследование носило наблюдательный характер, поэтому установить причинно-следственную связь невозможно. Кроме того, большинство участников принадлежали к европеоидной популяции, и результаты необязательно будут одинаковыми для других групп населения.

Авторы также напоминают, что более высокий тестостерон сам по себе не означает лучшее здоровье. Организму необходим определённый гормональный баланс, а влияние питания на его поддержание остаётся предметом исследований.

Таким образом, новые данные противоречат популярному представлению о том, что обилие мяса в рационе обязательно повышает уровень тестостерона. По крайней мере, убедительных научных оснований рекомендовать преимущественно мясное питание ради увеличения этого гормона пока нет.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition.