 

Главу регионального совета Шомрон Йоси Дагана не пустили во Францию из-за строительства поселений

11.11.2026, 19:18, Разное
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Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган сообщил, что французские власти отказали ему во въезде в страну из-за его деятельности по развитию еврейских поселений в Иудее и Самарии.

Как пишет Ynet, инцидент произошел на прошлой неделе в парижском аэропорту. На паспортном контроле его задержали для дополнительной проверки, после чего сообщили о запрете на въезд.

По словам Дагана, ему предъявили документ, в котором решение объяснялось его деятельностью на посту главы регионального совета Шомрон, участием в создании 35 еврейских поселений в Иудее и Самарии, а также поддержкой восстановления поселений в Гуш-Катифе в секторе Газы.

«Я горжусь тем, что я еврей и сионист и строю историческую родину еврейского народа. Я горжусь тем, что нахожусь на правильной стороне истории», – заявил Даган.

После отказа во въезде во Францию он отправился в Чехию, где провел встречи с представителями правительства и парламента.

Как отмечает французское издание IsraJ, власти Франции пока официально не прокомментировали инцидент. Причины запрета известны со слов самого Дагана.

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