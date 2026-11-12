Российские войска ночью атаковали Киев баллистическими ракетами

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. В украинской столице прогремела серия взрывов, сообщают РБК-Украина и ZN.ua со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Около 01:00 украинские военные предупредили об угрозе применения баллистических ракет. В Киеве был объявлен красный уровень опасности, жителей призвали немедленно пройти в укрытия. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

По сообщениям Воздушных сил ВСУ, баллистические ракеты двигались в направлении Киевской области. Предупреждения об угрозе ударов поступали, в частности, для района Броваров. Воздушная тревога объявлялась и в соседних областях.

Как отмечает Reuters, удары последовали после завершения двухдневных переговоров представителей России, Украины и США в Абу-Даби. Американские посредники готовятся к новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Информация о последствиях ночной атаки и возможных пострадавших уточняется.