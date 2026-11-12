 

Российские войска ночью атаковали Киев баллистическими ракетами

12.11.2026, 6:19, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. В украинской столице прогремела серия взрывов, сообщают РБК-Украина и ZN.ua со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Около 01:00 украинские военные предупредили об угрозе применения баллистических ракет. В Киеве был объявлен красный уровень опасности, жителей призвали немедленно пройти в укрытия. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

По сообщениям Воздушных сил ВСУ, баллистические ракеты двигались в направлении Киевской области. Предупреждения об угрозе ударов поступали, в частности, для района Броваров. Воздушная тревога объявлялась и в соседних областях.

Как отмечает Reuters, удары последовали после завершения двухдневных переговоров представителей России, Украины и США в Абу-Даби. Американские посредники готовятся к новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Информация о последствиях ночной атаки и возможных пострадавших уточняется.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.11 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1723-й день войны

12.11 / В Бруклине обрушилось строящееся здание — один погибший, десять пострадавших

12.11 / Демократ впервые за 44 года выиграл выборы в Сенат США от консервативного Миссисипи

12.11 / «Как ограбить банк» — Карл Маркс, кукурузные палочки в волосах и деньги Джеффа Безоса

12.11 / Как Шампольон заставил иероглифы говорить: биография человека, который «взломал код» Древнего Египта

12.11 / Гречневая лузга как сырье: кинетика процесса и путь к биоуглю

11.11 / МИД РФ сообщил о смерти посла России в США Александра Дарчиева

11.11 / Популярный миф о «мужском питании» не выдержал научной проверки

11.11 / Главу регионального совета Шомрон Йоси Дагана не пустили во Францию из-за строительства поселений

11.11 / Магниевый имплантат с программируемым сроком службы: как это работает

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике